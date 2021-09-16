Araştırma: İnsanların nabzı, hikaye dinlerken aynı atıyor

Yeni bir araştırmaya göre deneklerin nabızları, bir hikayeyi kendi başlarına dinliyor olsalar bile eşit şekilde atıyor ve bu eşitlenme yalnızca denekler dikkatini hikayeye verdiği zaman meydana geliyor.

İnsanların nabız ve solunum gibi bedensel fonksiyonları, canlı bir performans veya kişisel bir sohbet gibi bir deneyimi paylaştıkları zaman sıklıkla bilinçsiz şekilde eşitleniyor. Yeni bir araştırmaya göre deneklerin nabızları, bir hikayeyi kendi başlarına dinliyor olsalar bile eşit şekilde atıyor ve bu eşitlenme yalnızca denekler dikkatini hikayeye verdiği zaman meydana geliyor. Bulgular iki gün önce Cell Reports bülteninde yayımlandı.

New York Şehir Üniversitesinde profesör olan eş yazar Lucas Parra şöyle aktarıyor: “Literatürde, insanların fizyolojilerini birbirleriyle eşzamanlı hale getirdiğini gösteren birçok bulgu var. Ancak buradaki ön kabul, bir şekilde etkileşimde bulunmanız ve fiziksel olarak aynı yerde olmanız. Bizim bulduğumuza göre ise bu olgu çok daha geniş kapsamlı. Bir hikayeyi sadece takip etmek ve uyaranı işlemek, insanların nabızlarında benzer dalgalanmalara sebep oluyor. Bu bilişsel işlev, nabzını hızlandırıp yavaşlatıyor.”

Paris Beyin Enstitüsü ile Fransız Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırma Enstitüsünde çalışan eş yazar Jacobo Sitt, “Dinleyicinin, hikayedeki eylemlere dikkat etmesi önemli” diye ekliyor. “Duygularla ilişkili bir durum olmaktan ziyade, olaya katılıp dikkatini vermekle ve sırada neler olacağını düşünmekle ilgili. Kalbiniz, beyinden gelen bu sinyallere yanıt veriyor.”

Araştırmacılar, deneklerin nabızlarının eş zamanlı hale gelmesinde biliş ve dikkatin rolünü incelemek amacıyla dört deney yürütmüşler. Deneylerden ilkinde, sağlıklı gönüllüler Jules Verne'in Deniz Altında 20.000 Fersah kitabının seslendirmesini dinlemiş. Denekler sesli kitabı dinlerken, elektrokardiyogram (EKG) yardımıyla ölçülen nabızları da hikayede gerçekleşen olaylara göre değişiklik göstermiş. Araştırmacılar deneklerin büyük bir bölümünde nabzın, hikayenin aynı noktalarında artıp azaldığını bulmuş.

Kaynak: popsci.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.