KYK yurt ek yerleştirme olacak mı? KYK yurtları ikinci tercih olacak mı? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce üniversiteli KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. KYK yurt sonuçlarında bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt ek yerleştirme olacak mı? KYK yurtları ikinci tercih olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KYK yurtlarına ek yerleştirme yapılacak mı?

KYK yurt ek yerleştirme olacak mı? KYK yurtları ikinci tercih olacak mı? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce üniversiteli KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. KYK yurt sonuçlarında bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt ek yerleştirme olacak mı? KYK yurtları ikinci tercih olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KYK yurtlarına ek yerleştirme yapılacak mı?

Yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra yüz binlerce üniversite öğrencisi barınma ihtiyaçlarını ekonomik ve güvenilir olan KYK yurtları ile gidermek için KYK yurt başvurusunda bulundu. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile yurtlara yerleşemeyen öğrenciler KYK yurtlarında ek yerleştirme, ek tercih olup olmayacağını merak ediyor.

KYK yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr"

Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.