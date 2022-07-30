Ağız kokusu nasıl gider? Ağız kokusu nasıl engellenir? Bir insanın nefesi neden kokar?
Ağız kokusu nasıl gider? Altında birçok sebep yatan ağız kokusunun nedenlerini ve giderilmesi için yapılacakları sizler için derledik. Ağız kokusu nasıl engellenir? Bir insanın nefesi neden kokar? Ağız kokusu hangi hastalığın belirtisi? İşte merak edilen bütün soruların yanıtları...
2022-07-30 22:18:42
Ağız kokusu nasıl engellenir?
Ağız kokusunun sebebi şayet bir hastalıksa, öncelikle hastalığın giderilmesi gerekir.
Karanfil, taze nane tüketimi, diş fırçalama, diş ipi ve ağız gargarası kullanmak ağız kokusunu giderecektir. Bunun yanı sıra, ağız kokusu yaşayan kişi su tüketimini de artırmalıdır.
Bir insanın nefesi neden kokar?
Açlık, diş çürükleri, tüketilen kahve gibi içecekler, tütün ürünleri, ağız içinde bakteriyel enfeksiyonlar, dişlerin iyi fırçalanmaması, yemek artıkları, geniz akıntısı, mide rahatsızlıkları ve bağırsak bakterileri nefes kokusunun sebebi olabilir.
Ağız kokusu hangi hastalığın belirtisi?
Ağız kokusunun sebebi için, nedenlerini takip etmeli ve bir uzmana danışmalısınız.
- Faranjit
- Mantar
- Sinüzit
- Bademcik iltihabı
- Ağız kuruluğu
- Diyabet
- Böbrek rahatsızlıkları
- Burun ve burun eti rahatsızlıkları
- Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları
Ağız kokusu için hangi dotora gidilmelidir?
Eğer ağız kokusunun altında bi hastalığın yattığını düşünüyorsanız ve şikayetleriniz bu yöndeyse, dahiliye doktoruna gitmelisiniz. Dahiliye sizi diğer branşlara yönlendirecektir.
Fakat ağız kokusunun sebebi, direkt olarak ağız içindeki problemlerden kaynaklanıyorsa, diş hekimine gitmelisiniz.
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