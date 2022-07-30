Kıl kurdu için hangi doktora gidilir? Kıl kurdu nasıl anlaşılır? Kıl kurdu belirtileri nelerdir?

Kıl kurdu için hangi doktora gidilir? Büyük sorunları beraberinde getirebilecek olan kıl kurdunun belirtileri ve bilinmesi gerekenlerini sizler için derledik. Kıl kurdu nasıl kurtuluruz? Kıl kurdu kaç gün sürer? Kıl kurdu evde nasıl düşürülür? Uzman bir hekim tarafından uygulanan tedavi sonrasında en kısa sürede kıl kurdu ortadan kalkacaktır. Peki ama kıl kurdu tedavisi için hangi doktora gidilir? Dahiliye, aile hekimi veya dermatolog kıl kurdu tedavisi yapar mı? Kıl kurdu nasıl anlaşılır? Kıl kurdu belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Büyük sorunları beraberinde getirebilecek olan kıl kurdunun belirtileri ve bilinmesi gerekenlerini sizler için derledik. Kıl kurdu nasıl kurtuluruz? Kıl kurdu kaç gün sürer? Kıl kurdu evde nasıl düşürülür? Uzman bir hekim tarafından uygulanan tedavi sonrasında en kısa sürede kıl kurdu ortadan kalkacaktır. Peki ama kıl kurdu tedavisi için hangi doktora gidilir? Dahiliye, aile hekimi veya dermatolog kıl kurdu tedavisi yapar mı? Kıl kurdu nasıl anlaşılır? Kıl kurdu belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Kıl kurdu nasıl anlaşılır?

Kıl kurdu; makatta veya vajinal bölgede kaşıntı, uykusuzluk, huzursuzluk ve rahatsızlık hissi, aralıklı karın ağrısı ve mide bulantısı gibi sorunlarla anlaşılabilir.

Kıl kurdu nasıl kurtuluruz?

Bağırsak kurdunu kısa sürede vücuttan atmak için antibiyotik etkili zerdeçal tüketilmelidir. Zerdeçalı besinlerin üzerine ya da suyun içinde tüketebilirsiniz.

Kısa zamanda şikayetlerin son bulması ve dışkı yoluyla kurtların atılması sağlanacaktır.

Kıl kurdu kaç gün sürer?

Genellikle 14 gün arayla kullanılabilen mebendazol, pirantel pamoat veya albendazol içeren ilaçların ailece alınması sayesinde kıl kurdu tedavisi yapılabilir. Her ilaç alımından sonra kişisel eşyaların (el havlusu, yatak örtüsü, kıyafetler) sıcak suda yıkanması önerilir

Kıl kurdu belirtileri nelerdir?

- Makat ve vajinada kaşıntı

- Uykusuzluk

- Rahatsızlık

- Karın ağrısı

- Mide bulantısı

Kıl kurdu tedavisi için hangi doktora gidilir?

Bitkisel tedavilerle geçebilen kıl kurdu, fark edildiği andan itibaren büyük bir risktir. Hızla yayılan ve eşyalar üzerinde tutunabilen kıl kurdunun tedavisi için evde beklemek yerine bir uzman hekime başvurmak en uygun seçenek olacaktır. Belirtilerin varlığı fark edildiğinde sağlık ocağı ya da hastanelerin dahiliye bölümlerine başvurmak gerekir. Daha farklı sorunlar için, doktorunuz sizi yönlendirecektir.