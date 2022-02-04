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Diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?
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TIMETURK / SAĞLIK / Diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?

Diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?

Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi? Vücuttaki birçok ağrının sebebi olmayabilir. Özellikle ergenlikte yaşanan ağrıların çoğu gelişimseldir. Fakat diz ağrıları başka hastalıkların habercisi de olabilir. Peki ama diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Doktorlar diz ağrısı için hangi bölüme yönlendirir? İşte merak edilen diz ağrısı doktoru detayları...

46 Dakika Önce
2022-02-04 22:27:01
Diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?

Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi? Vücuttaki birçok ağrının sebebi olmayabilir. Özellikle ergenlikte yaşanan ağrıların çoğu gelişimseldir. Fakat diz ağrıları başka hastalıkların habercisi de olabilir. Peki ama diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Doktorlar diz ağrısı için hangi bölüme yönlendirir? İşte merak edilen diz ağrısı doktoru detayları...

Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?

Diz vücudumuzda; ayak bilekleri ve kalçalarla birlikte vücudun ağırlığını taşımak olan, bacaklarda uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında yer alan eklemlerden biridir.

Diz ağrısı; incinme, iltihap, yaralanma, doku yırtılması ve gut gibi birçok sebepten meydana gelebilir. Bir hastalığın belirtisis olabileceği gibi diz ağrısı, direkt olarak bir hastalık da olabilir.

Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi sorusunun yanıtı ise;

- Osteoartrit (eklem romatizması-kireçlenme)

- İltihaplı Eklem Romatizmaları

- Doku Yırtılması

- Menisküs Yırtığı

- Patellofemoral Ağrı Sendromu

- İntermittant Hidrartroz

- Osteokondritis Dissekans

- İncinme

Diz ağrısı için hangi doktora gidilir?

Diz ağrısı için hangi bölüme gidilir merak konusu olabiliyor. Özellikle her vakit dizağrısı çekilmediği ve doktorların yönlendirilmesi gözetildiği için diz ağrısı doktoru araştıılmaktaır. Diz ağrısı için ortopedi ya da travmatoloji bölümlerinden sıra almak gerekir. .

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