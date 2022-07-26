Kivinin faydaları neler? Kivi neye iyi gelir?

Kivinin faydaları neler? Kivi nelere iyi gelir? Kivinin zararı var mı?Şifa deposu olan lezzetli meyvelerden kivi, Kasım’dan Mayıs’a Kaliforniya’da, Haziran’dan Ekim’e kadar da Yeni Zelanda’da yetiştirilir.

Kivi besinin 50'den fazla çeşidi bulunmaktadır. C ve K vitamini kaynağıdır. İçeriğinde yüksek miktarda lif bulundurmaktadır. Sizler için kivi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.

KİVİ NEYE İYİ GELİR?

Kivi neye iyi gelir?Kivi hangi organa iyi gelir? Kivi besini,yüksek antioksidan ve C vitamini içeriğinden dolayı astım semptomlarını hafifletmektedir. Mucizevi besinlerden kivi ayrıca akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve çocuklarda görülen hırıltıyı azaltır. Kivi, sindirime yardımcı olan besinler içermektedir. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına iyi gelmektedir.

KİVİNİN FAYDALARI

Yüksek C Vitamini İçerir.

Astım Sorunlarının Azalmasını Sağlar.

Sindirim Sistemini Destekler.

Kalp Sağlığını Korur.

Cilt Sağlığı İçin Yararlıdır.

Saç Sağlığı İçin Yararlıdır.

Göz Hastalıklarının Oluşmasını Önler.

Vücudu İltihaplanmalara Karşı Korur.

Günde bir adet kivi tüketmek, mide ağrısı, mide bulantısı gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

KİVİNİN ZARARLARI NELER?

Kivi besini aşırı tüketildiği takdirde bazı zararlara neden olmaktadır. Kiviyi kimler yiyemez? Gastrit, ülser ve reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişilerin bu meyveyi aşırı tüketmemesi gerekmekte. Alerjik gıdalar arasında yer alan kivi, alerjik bünyeye sahip kişilerde nefes darlığı, döküntü, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.

KİVİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Diyet yapanlar tarafından en çok merak edilen konular arasında kivi besinin kilo vermeye yardımcı mı? Sorusu gelmekte. kivi meyvesi uzmanlar tarafından en çok zayıflatan meyvelerden biri olduğu iştahı ciddi anlamda kestiği bu sebepten de kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer aldığı bilinmekte. Kivi kalorisi nedir?Kivinin 100 gramında 61 kalori bulunmaktadır. Kivinin 1 porsiyonu (150 gr.) 92 kaloridir. Kivinin besin değeri ise: %91 Karbonhidrat, %2 Protein, %8 Yağ içermektedir. .