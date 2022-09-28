65 yaş üstü grip aşısı I Kronik hastalar grip aşısı olabiliyor mu? Grip aşısı e-Nabız’a mı tanımlanıyor? Grip aşısı için reçete zorunlu mu? Kimler grip aşısı yaptırabilir?

Grip mevsimin geldiği bugünlerde herkesin merak ettiği konular var. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar grip aşısı olabiliyor mu? Grip aşısı e-Nabız’a mı tanımlanıyor? Grip aşısı için reçete zorunlu mu? Kimler grip aşısı yaptırabilir? Soruların cevapları yazımızda...