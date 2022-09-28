65 yaş üstü grip aşısı I Kronik hastalar grip aşısı olabiliyor mu? Grip aşısı e-Nabız’a mı tanımlanıyor? Grip aşısı için reçete zorunlu mu? Kimler grip aşısı yaptırabilir?
Grip mevsimin geldiği bugünlerde herkesin merak ettiği konular var. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar grip aşısı olabiliyor mu? Grip aşısı e-Nabız’a mı tanımlanıyor? Grip aşısı için reçete zorunlu mu? Kimler grip aşısı yaptırabilir? Soruların cevapları yazımızda...
2022-09-28 13:38:05
Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı. Böylece Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Her vatandaş, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.
Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.
e-Nabız üzerinden grip aşısı tanımlanmayanlar, hekimlerine gidip grip aşısı yazdırabilecekler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı. .
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