Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm tek parça izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm izle - EDHO severlerin yakından takip ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 2.bölümü heyecanlı geçti. Peki ama Cezayir'in gözaltına alınmasından sonra neler yaşanır? Yanıtı için ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm tek parça izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm izle - EDHO severlerin yakından takip ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 2.bölümü heyecanlı geçti. Peki ama Cezayir'in gözaltına alınmasından sonra neler yaşanır? Yanıtı için ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm tek parça izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm izle

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Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm konusu

27 Eylül Salı günü izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu, heyecanlandırdı.

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.