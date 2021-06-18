100 ölümden 1'i intihar

15-29 yaş arası gençler arasında intihar, trafik kazası, tüberküloz ve kişilerarası şiddetten sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni

Dünya Sağlık Örgütü'nün “2019'da Dünya çapında İntihar” dergisinde yayınlanan son tahminlerine göre intihar, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Her yıl daha fazla insan HIV, sıtma veya meme kanseri daha intihar sonucu, veya savaş ve cinayet, ölüyor.

2019'da 700.000'den fazla insan intihar nedeniyle öldü.Bu, her 100 ölümden birinin intihar kaynaklı olduğu sonucunu veriyor. DSÖ'nün ülkelerin intihar önleme ve bakımını iyileştirmelerine yardımcı olmak için yeni kılavuzlar hazırlamasına neden oldu.

Çoğu neden iş kaybı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İntiharı göz ardı edemeyiz ve etmemeliyiz" dedi ve “Her biri bir trajedi. İntihar için risk faktörlerinin çoğu iş kaybı, finansal stres ve sosyal izolasyon – hala çok fazla mevcutken, COVID-19 pandemisi ile aylarca yaşadıktan sonra intiharı önleme konusundaki dikkatimiz şimdi daha da önemli. DSÖ'nün ayınladığı yeni kılavuz, intiharı önleme çabalarını hızlandırmak için açık bir yol sunuyor." yorumunda bulundu.

Yüksek gelirli ülkelerde de yüksek

15-29 yaş arası gençler arasında intihar, trafik kazası, tüberküloz ve kişilerarası şiddetten sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni. Oranlar ülkeler, bölgeler ve erkekler ve kadınlar arasında değişmekte.Kadınların iki katından fazla erkek intihar nedeniyle ölmekte. (100.000 erkekte 12.6, 100.000 kadında 5.4). Erkekler arasında intihar oranları yüksek gelirli ülkelerde genellikle daha yüksektir (100 000'de 16.5). Kadınlar için en yüksek intihar oranları düşük orta gelirli ülkelerde (100.000'de 7,1) bulundu.

Bölgelere göre intihar tablosu

DSÖ Afrika (100 000'de 11.2), Avrupa (100 000'de 10,5) ve Güney-Doğu Asya (100 000'de 10,2) bölgelerindeki intihar oranları 2019'da küresel ortalamanın (100.000'de 9.0) üzerindeydi. En düşük intihar oran Doğu Akdeniz bölgesindeydi (100 000'de 6,4).Küresel olarak, intihar oranı azalmaktadır; Amerika'da yükseliyor.2000 ile 2019 yılları arasındaki 20 yılda intihar oranları düştü, küresel oran %36 azaldı, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde %17'den Avrupa Bölgesi'nde %47'ye ve Batı Pasifik'te %49'a düştü.

Önleme stratejisi geliştiriliyor

Ancak Amerika Bölgesi'nde aynı dönemde oranlar %17 arttı.Bazı ülkeler intiharı önlemeyi gündemlerinin üst sıralarına yerleştirmiş olsa da, pek çok ülke bu konudaki kararlılığını koruyor. Şu anda sadece 38 ülkenin ulusal bir intihar önleme stratejisi olduğu bilinmektedir. 2030 yılına kadar küresel intihar oranında üçte bir azalmaya yönelik Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak için intiharların azaltılmasında önemli bir hızlanmaya ihtiyaç var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.