İmamoğlu: Evini boş tutandan daha fazla vergi almalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konutunu kiraya vermeyip boş tutanlardan daha fazla vergi alınması gerektiğini söyledi.

Habertürk'te ‘Olaylar ve Görüşler' programına katılan İmamoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Her şeyden önce ne yazık ki vatandaşlarımızı kaybettik. Bizim şehitlerimiz. Dönem dönem terör saldırıları ülkemizde canımızı çok yaktı. İnsanlar bir anda yarın ne olacak, öbür gün ne olacak kaygısını yaşıyor. Enerji dibe vurmuş durumda. O umutsuzluğu görünce dedim ki ‘Kötülüğü iyilik yener, dayanışma yener.' İstiklal Caddesi'nde moral toparlanıyor” açıklamasında bulundu.

New York Times'ın patlamayı turist odaklı vermesine değinen İmamoğlu, “New York Times'ta çıkan haber can sıkıcıydı. Bunu turizmle bağdaştırmak, İstanbul'un bundan etkileneceği imasında bulunmak, bu bir gazetecilik olabilir ama bana verdiği mesaj hoşuma gitmedi” ifadelerini kullandı.

“EVİNİ BOŞ TUTANLARDAN DAHA FAZLA VERGİ ALINMALI”

Konutu olup boş tutan ev sahiplerine tepki gösteren İmamoğlu, “Adresinde konut olan, boş olan konut sayısı 750 bin. Evi var, boş tutuyor. Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Dünyada bu uygulamalar var. O vergiyi biz konut fonuna aktaracağız, konut üreteceğiz” dedi.

Elektrikli scooterların kaldırımları işgal etmesi nedeniyle gelen şikâyetlere değinen İmamoğlu, “Bir genelge çalışıldı ama üstünde hala çalışmalar sürüyor. Çağdaş bir forma kavuşması şart. Kent dizaynı çok önemli…” açıklamasını yaptı.

“TAKSİ DEĞİL, PLAKA SORUNU VAR”

Taksi sorununda plaka meselesi olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Taksi değil, plaka. Plakanın değeri, sahipleri, hisseleri; hatta plaka baronları. Mekan ismi vermeyelim. Milyarlarca lira, bir borsa. Gelir gelmez bu işe damga vurmak istedik. 30 senedir plaka sayısı artmamış ama nüfus üç kat artmış. Bu şehirde net olarak şu teklif edildi; 5 bin taksi çıkartma, bunları sat, biz satın alalım, sistem yürüsün. Buna hayır dedik. 14 kez bizim teklifimiz reddedildi. Kim reddetti? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki UKOME'deki sandalye sayısı değiştikten sonra” ifadeleirni kullandı.