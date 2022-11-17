Amasra'daki maden faciası göz göre göre gelmiş!

Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden patlaması ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Amarsa'da 42 madencinin ölümüne neden olan kazayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.

Ses kaydında, eksi 320 kotun havalandırmasını sağlayan fanın tamirini yapmak için gelecek personelin "Vardiyaya geç geleceğim" dediği duyuldu. Ancak olay günü havalandırma tamir edilmeden üretime devam edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir fanın olay günü saat 11.00'de bozulduğunu açıklayarak, “Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma ortaya çıkmış. Ne yapılması lazım? İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Suçlamak için söylemiyorum ama tabloyu görmek için. Oradaki kusurları yargı sürecine intikal etmiştir" açıklamasında bulunmuştu. .