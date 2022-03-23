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Lisede tepki çeken görüntüler: Öğretmeninin yanında dans edip, dalga geçtiler!

Bir lisede ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan bir öğrencinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

2022-03-23 14:18:16

Bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lisede ingilizce dersi esnasında kürsüdeki öğretmenin yanına gelen öğrenci önce dans etti, ardından öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı.

Videoyu öğrencinin arkadaşlarının çekip sosyal medyada yayınlaması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak idari bir soruşturmanın henüz başlatılmadığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasından sonra öğrenci hakkında disiplin soruşturma açılması bekleniyor.

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