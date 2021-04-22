Libya’da ‘Wagner’in etkisi genişliyor, BAE ve Mısır geri çekildi

BAE’ye bağlı paralı askerlerin Libya-Mısır sınırına yakın Sidi Barani üssüne askeri mühimmat ve teçhizat taşımasının ortaya çıkmasıyla birlikte BAE’nin Libya'daki varlığına ilişkin sorular gündemdeki yerini koruyor.

Abu Dabi, önceki yıllarda Halife Hafter'e verdiği askeri ve istihbarat desteğini sürdürüyor.

BAE'nin askeri desteği, "Blackwater" ve "Wagner" gibi şirketlerle sözleşmeler imzalanmasının ardından, orta hafiflikte ve ağır insansız hava araçlarına kadar her türlü silahın satın alınmasıyla kendini göstermişti. Bu süreçte BAE'nin Libya'nın doğusundaki Al-Kadem üssünde askeri ve istihbarat harekât odası mevcuttu.

Genel Komutanlığa bağlı askeri bir kaynağa göre, Libya'nın yeni yönetiminin belirlenmesinden sonra ülkenin doğusundaki Kadem üssünde bulunan BAE askeri misyonu ‘Benina askeri üssü'ne taşındı ve o bölgedeki görevi "Wagner" devraldı.

BAE'nin bölgedeki askeri rolü gerilemiş durumda. BAE eskiden olduğu gibi Eritre ve Abu Dabi havaalanlarından silah sevkiyatı yapmıyor. Artık Çad, Sudan veya Rusya'dan doğu bölgesine paralı askerler gönderilmiyor. BAE'nin Al-Rajma'daki Benina üssü ana karargâh olurken buradaki rolü ise Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlamakla sınırlandı.

BAE resmi haber ajansı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yeni Libya otoritesine "desteğini" doğruladı ve geçiş yönetiminin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

BAE, Güvenlik Konseyi'nin talebini kabul etti mi?

Ocak ayında ABD, BM Güvenlik Konseyi'ni BAE, Rusya ve Türkiye dahil yabancı ülkelerin "Libya'nın egemenliğine saygı gösterilmesi ve Libya'daki tüm askeri müdahaleleri derhal sona erdirme" çağrısında bulunmaya davet etmişti. BAE, Libya sahasında önemli bir oyuncu olarak kabul ediliyor.

Mısır'ın rolü ise doğu bölgesindeki istihbarat çalışmaları ile sınırlı olsa da, Mısır Askeri İstihbarat ve Genel İstihbarat üssü de Bingazi'nin doğusundaki Benina üssünde bulunuyor. Buradaki çalışmaları, bölgede gerginlik yaratabilecek isyanlar ve toplu hareketler hakkında istihbarat bilgileri sağlamakla sınırlı.

Güney Libya'da Wagner'e karşı askeri operasyon

BAE ve Mısır Libya'daki varlıklarını azaltırken, Wagner güçlendirilmeye ve güneydeki El-Cufra bölgesinden ülkenin orta bölgesinden kuzeydeki Sirte şehrine kadar uzanan bir hendek kazmaya devam ediyor. Wagner paralı askerlerinin tahkimatları, MiG-29 ve Sukhoi-24 gibi ağır Rus silahları, tanklar, zırhlı araçlar ve füzeleriyle destekleniyor. Bu durum Rusya'nın Libya'yı yakın bir zamanda terk etme niyetinde olmadığını doğruluyor.

Trablus'taki Libya ordusu kaynaklar Arab Post'a verdiği demeçte, paralı askerlerin bir kısmının Halife Hafter'in El-Cufra üssünden, ileride muhtemel bir isyanı bastırmak için kullanılmak üzere karargâh kurdukları Bingazi çevresine çekildiğini açıkladı.

Hafter'in de 5 temsilcisinin de yer aldığı 5+5 Müşterek Askeri Komite'nin, bölgeyi terk etmesini istediği paralı askerler arasında Suriyeli paralı askerlerin yanı sıra 2000 Wagner askeri ve Afrikalı paralı askerler mevcut.

Ulusal Birlik Hükümet Kurmay Başkanlığı'na bağlı Sirte-Cufra Ortak Harekat Odası sözcüsü Tuğgeneral Abdul Hadi Dara yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in paralı asker getirmeye devam ettiğini, bunların Sirte-Cufra'dan Bingazi'ye kadar bir şehirden diğerine transferinin sürdüğünü belirtti.

Tuğgeneral Dara, Hafter tarafını ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle ve sürekli paralı askerler getirmekle suçladı.

Dibeybe, Rusya'dan Wagner paralı askerlerini çekmesini istiyor

Ulusal birlik hükümeti başkanı Abdul Hamid Dibeybe, Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin ile yaptığı görüşmede tüm paralı askerlerin Libya topraklarından ayrılması gerektiğini vurguladı ve Rus tarafından Wagner Şirketi'ne baskı yapmasını istedi.

Ulusal Birlik Başbakanı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki taraf başta enerji, ulaşım ve tarım olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaları vurgularken Mişustin, Rusya'nın Libya'nın egemenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğini vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı Libya'daki paralı askerlerle yüzleşmek için çağrıda bulundu

Öte yandan İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya'nın Wagner Özel Askeri Grubu'na Libya'da gizli bir paramiliter savaş yürütmesi için zırhlı araçlar sağlandığını gösteren fotoğraflar ortaya çıkardı.

Gazete, Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, özellikle modern savaş yeteneğinin hızla değişim göstermesinden bu yana İngiltere'nin Wagner grubuyla yüzleşmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Wallace'ın açıklamalarının, Libya'daki paralı askerlerin faaliyetlerinin Kremlin'e bağlı yürütüldüğüne işaret eden istihbarat fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından geldiği hatırlatıldı.

Telegraph, Wagner'in genellikle Rus ordusunun doğrudan askeri desteğiyle, zayıf veya yasadışı yapıları destekleyerek Moskova'nın askeri gücünü göstermek için açık bir şekilde kullanıldığını aktardı. İngiliz yetkililer bu tür kuvvetlerin kullanılmasına karşı uyarıda bulunurken, Birleşik Krallık'ın diğer müttefikleriyle birlikte paralı askerlere meydan okumaya hazırlıklı olunması gerektiğinin altı çizildi.

Wagner'in Libya'dan çekilmesi için yapılan siyasi ve askeri görüşmeler

BM'nin eski Libya elçisi Ghassan Salameh, Rus Wagner Şirketi'nin paralı askerlerinin ülkeden çekilmesi için siyasi ve askeri görüşmeler yapıldığını ifade etti. Salameh'a göre sayıları çok fazla olmamakla birlikte bini aşıyor. Salameh, Hafter kampında kalan Sahra-altı Afrika'dan gelen paralı askerler diğerlerinden çok daha düşük ücret alırsa durumlarının daha karmaşık olacağını belirtirken, bunların Kaddafi döneminde zaten Libya'da olduğunu ve ülkeden ayrılmaya niyetli olmadıklarını ilave etti.

Salameh, Libya üzerindeki etkilerini arttırma çabasındaki Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, Emmanuel Macron ve Matteo Salvini'nin Libya'da söz sahibi olmak bakımından sahadaki paralı askerlerle ilgili görüşlerinin olduğunu söyledi. Salameh bu ülkelerin, özellikle Birleşmiş Milletler yetersiz kaldığında büyük bir etkiye sahip olabileceklerini düşünecek zamanları olduğunu da sözlerine ekledi.

Arap Postası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.