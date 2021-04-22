Banka kartlarıyla 'yakın temas'

Bu yılın şubat ayı itibarıyla 47 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor. Mobil temassız kartlarla 89 milyon liralık işlem gerçekleştirildi

2021 yılı Şubat ayı itibarıyla 47.017.700 kredi kartı var. Banka kartı sayısı ise 31.246.740

Yerli kredi kartlarıyla Şubat ayında 344 milyon 956 bin 111 liralık alişveriş yapıldı.

10 milyon 181 bin 643 liralık ise nakit çekimi gerçekleştirildi.

Yabancı kartlara bakıldığında 2 milyon 386 bin 461 liralık alışveriş yapıldı ve 200 milyon 163 bin liralık da nakit çekildiği belirlendi.

Mobil temassız kartlarla 1 milyon 179 bin 792 işlem yapılırken 89,12 milyon tutarında mobil temassız işlem gerçekleştirildi.

Bankalararası Kart Merkezi yayınladığı 2020 yılı faaliyet raporunda kurumsal çalışmalarla ilgili bilgelere yer verirken bankacılık sisteminin de röntgenini çekti. İşte o rapordan yıla damga vuran ayrıntılar:

2020 yılı tablosunda ATM'ler

2020 yılsonu itibarıyla Türkiye'de toplam 53 bine yakın ATM mevcuttur. Söz konusu ATM'lerin

yüzde 47'si şubede (on-site), yüzde 53'ü ise şube dışında (off-site) bulunmakta idi.

Ülkeye getirilen net döviz

2020 yılı içerisinde yabancı kredi kartları ve banka kartları ile ülkemizde gerçekleştirilen 75 milyon adet işlemde 8,8 milyar USD tutarında döviz girdisi gerçekleşmiştir. Yerli kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise 3,7 milyar USD olmuştur. Sonuç olarak 2020 yılında ülkemizde kartlı ödemeler sektörü aracılığıyla net 5,1 milyar USD döviz girdisi kaydedildi.

TROY sistemi

TROY, 2020 boyunca dijital mecralarda hayata geçirilen “Yerliyse Değerli” içerik serisiyle yerel

değerlerimize dair keşiflerde bulunmaya devam etti. TROY'un kendi melodik imzası olan ses logosu projesi hayata geçirildi.

Bilgi güvenliği

Bilgiguvende.com kapsamında 2019 yılında hayata geçen ve kart kullanıcılarının dolandırıcılara karşı bilinçlenmesini hedefleyen proje kapsamında “Palavra” ve “Sana Ne” kampanyaları 2020 yılının ilk çeyreğinde de yayındaydı.

Pandemi dolandırıcılıkları ile ilgili sosyal medya kanallarında ve bilgiguvende.com'da makaleler ve haberler yayınlanarak bilinçlendirme çalışmaları en güncel konular üzerinden yıl boyunca devam etti.

Finansal durum analizi

2020'nin ilk 9 ayında GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 0,5 büyürken 3. çeyrekte %6,7 büyümüştür. 2020 yılında kredi kartı ile ödemeler yüzde 14 büyüyerek 958 milyar TL'ye, banka

kartı ile ödemeler yüzde 38 büyüyerek 180 milyar TL'ye ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 117 büyüyerek 8,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Toplam kartlı ödemeler ise yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL'ye ulaşmıştır.

2020 yılında yaşanan bu gelişmelerle birlikte hizmet gelirlerimiz 176,1 milyon TL'den 185,9 milyon TL'ye

yükseldi.

Temassız limiti 250 TL'ye yükseltildi

18 Mart 2020 itibarıyla “Temassız İşlem Limiti” 120 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı, temassız kart adedi ve terminal sayısındaki gelişimle birlikte, 2020'de temassız ödeme adedi geçen yılın 3,5 katına çıkarak 1,73 milyar

adet oldu. Bugün gelinen noktada günde 6 milyondan fazla temassız işlem yapılırken,

yüz yüze yapılan her 2 ödemeden 1'i artık temassız gerçekleşir duruma geldi.

Sosyal surumluluk ile yakın "temas"

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilk defa Kasım 2017'de hayata geçen ve

STK'lara bireysel bağış toplama imkânı veren Temassız Bağış Kutusu projesi, 2020 yılında

STK'lar ile bankalar arasındaki iletişimi kurma ve takip etme süreçleri ile devam etmiştir. Çalışmalar kapsamında 2020 yılı boyunca 14.500 adet (yaklaşık 42.650 TL) temassız bağış yapıldı.

Kolay Adresleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. tarafından yürütülmekte olan FAST (Fonların Anlık ve

Sürekli Transferi) Ödeme Sistemi'nin bir katman servisi olarak Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS)

BKM tarafından geliştirilmiştir ve işletilmekte. Cep telefonu, kimlik numaraları ve e-posta gibi

bilgiler kullanarak ödeme başlatılmasını sağlayan servis altyapısı 26 Ekim 2020 tarihinde üretime alınmıştır. 2 Kasım 2020'de katılımcı müşterilerine hizmet vermeye başlayan bu yapıya sene sonu itibarıyla 19 katılımcı kayıt göndermeye

başladı.

Blockchain çalışmaları

BKM, 2018 yılında kurulan Blockchain Türkiye (BCTR) platformunun

kurucu üyelerinden biri olmuştur. Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla kurulan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan BCTR'ye üye olan kurum sayısı

70'tir. BCTR; T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİSAD, İTÜ gibi farklı paydaşlarla da iş birliği anlaşmaları yapmıştır. BKM, BCTR altında yürütülen dört farklı çalışma grubunda yürütülen çalışmalarda aktif rol almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.