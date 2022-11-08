Hindistan’daki kast sistemi nedir?

Hindistan’ın kast sistemi, hem Hindistan siyasi tarihinde hem de Hinduizm dininde derin bir şekilde içe işlemiş olan bir toplumsal tabaka yapısıdır.

Hindu geleneğine göre, tanrı Brahma insanı balçıktan yarattı ve dört kast onun vücut parçalarından çıktı.

Brahmanlar (rahipler), ağzından çıktı; Kshatriyalar (yöneticiler ve savaşçılar) kollarından çıktı; Vaishyas (toprak sahipleri ve tüccarlar) kalçalarından çıktı ve Sudralar (zanaatkârlar ve hizmetkârlar) ayaklarından çıktı. Yıllar sonra Dalit veya “ezilmiş” olarak bilinen beşinci bir kast, birçok şeyle birlikte insan atıklarını temizlemekten sorumlu olarak ortaya çıktı.

DOĞUMLA BELİRLENİYOR

Kastlarda üyelikler, doğumla belirlenir ve 'karma' kavramına dayandırılır. Kişi, bu hayatta iyi eylemlerde bulunmuşsa, daha yüksek bir kastta yeniden dünyaya gelecektir. Diğer yandan kötü eylemler, daha düşük kastlara neden olur. Bir kez bir kastta yer alan üye, bunu değiştiremez ve dayanması gereken zorluklar, ilahî buyruk olarak görülür.

KAST VE DERİ RENGİ

Aynı zamanda kast ile deri rengi arasında gevşek bir bağıntı vardır. Geleneksel olarak daha açık renkli Hintliler'in, daha koyu renklilerden daha yüksek bir sınıftan olduğuna inanıldı. Ancak bu, bugün daha az geçerlidir. Bu beş kapsayıcı kasta ek olarak, Hindistan genelinde yüzlerce alt-kast vardır. Daha belirli mesleklere, fiziki konuma ve soyağacına dayanarak, ilk haline göre bozulmuşlardır.

KASTLAR ARASI EVLİLİK NADİR

Birçok kast aynı şehirlerde yaşamasına ve ekonomik olarak hayatta kalma için birbirine bağlı olmalarına rağmen, daha uzaktan konumlanmış kastların bazıları, kabaca soyutlanmış etnik gruplara denktir. Ayrımlarına bakmaksızın kastlar arasında evlilik, son yıllarda biraz artış olmasına rağmen geleneksel olarak pek nadirdir.

EN ALT TABAKA "KİRLİ"

Kastların bir dizi başka toplumsal ve dinî gereklilikleri vardır. İlk dört kast “temiz” olarak düşünülürken, Dalit “kirli”dir. Bu görüş Dalitler'i, nereye giderlerse gitsinler diğerlerini uyarmak için bir çan çalmaya zorunlu olma gibi kurallara tâbi kılmıştır.

KASTLARDA "YENİDEN DOĞUM"

Daha yüksek kastlar – Brahmanlar, Kshatriyalar ve Vaishyalar – iki kez doğmuş olarak görülürler. Kasta bağlı olarak, sekiz ile on iki yaşları arasında, o yaşa gelen üyelerin bir yeniden doğum yaşadıklarına inanılır. Bu yeniden doğum, onlara Hindu inancını tam olarak uygulama iznini verir.

KAST KONTENJANI

Geçmiş eşitsizlikleri telâfi etmek için Hindistan hükümeti, “kontenjanlı işler” olarak bilinen bir program kurdu. Bu, pozitif ayrımcılığa biraz benzer, ama çok daha açık olarak yazılmıştır. Kontenjanlı işler, açık pozisyonları doldurmak için her bir kastın belli bir kotada işe girmesini gerektirir.

EK BİLGİLER:

1. Devlet dini Hinduizm olan tek ülke Nepal'de de bir kast sistemi vardır. Bu sistem, Muluki Ain yetki belgesiyle 1854'te resmiyete döküldü.

2. Beşinci kast olan Dalit, Batı'da daha çok “dokunulmayanlar” olarak bilinirler. Ancak bu ifade, bugün Hindistan'da aşağılayıcı olarak düşünülmektedir.

Kaynak: Entelektüelin Kutsal Kitabı