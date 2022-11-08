Ucu çıkmayan sivilce için ne yapılmalı, sivilce şişliği nasıl geçer? Ucu olmayan kistik akne nasıl boşaltılır? Sivilce vücudun bir tepkisidir. Herhangi bir hastalık, iltihaplanma ve stres karşısında vücudun belirli yerlerinde sivilce çıkması olağandır. Peki ama sivilceler neden, ne için çıkar ve patlatmak sağlıklı mıdır? İşte detaylar...

Ucu çıkmayan sivilce için ne yapılmalı, sivilce şişliği nasıl geçer? Ucu olmayan kistik akne nasıl boşaltılır? Sivilce vücudun bir tepkisidir. Herhangi bir hastalık, iltihaplanma ve stres karşısında vücudun belirli yerlerinde sivilce çıkması olağandır. Peki ama sivilceler neden, ne için çıkar ve patlatmak sağlıklı mıdır? İşte detaylar

Sivilce neden olur?

Akne kıl köklerinin ve yağ bezelerinin tıkanması nedeniyle ortaya çıkan bir cilt problemidir. Vücuttaki sebum üretimi arttığında ve ölü deri hücreleri gözeneklerini içine sıkıştığında beyaz ya da siyah noktalar oluşur.

Cilt üzerinde yaşayan bakteriler gözeneklere sıkışıp kalır ve bu sayede iltihaplı sivilceler ortaya çıkar.

Sivilce oluşumunun nedenleri

İlaç

Hormonlar

Cildin normalden fazla yağ üretmesi

Yağ ve ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkanması

Cilt ile oynama, tahriş

Cildin kirli olması

Sigara ve alkol kullanımı

Aşırı nemlilik durumu, güneşe maruz kalma

Aşırı yağlı yiyecekler tüketmek

Ucu olmayan sivilce için ne yapmalı?

Cilt üzerinde bir ucu olmayan sivilcelere kör sivilce denir. Cildin alt katmanında oluşan bu sivilceler ağrılı ve rahatsız edici olur.

Ucu olmayan sivilce neden çıkar?

Gözeneklerde sıkışan yağ, kir ve bakteriler sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Regl dönemi, ağır kozmetikler ve ter, kör sivilcelerin oluşmasına neden olur.

Ucu olmayan sivilce nasıl geçer?

Sivilce rahatsız etmediği sürece evdeki yöntemlerle geçirmek mümkündür. Fakat çok büyüdüğünde ve ağrılı olmaya başladığında bir uzmana başvurmak gerekir.

Ilık su ile pamuk ya da sargı bezi kullanarak tampon uygulamak sivilcenin hafiflemesine neden olur. Ucu çıkana kadar günde 3 defa ılık suyla kompleks yapmak gerekir.

Antiseptik özelliğe sahip olan sirke kullanımı, enfeksiyonu ortadan kalkmasına neden olacağı için kör sivilcelerin üzerine direkt olarak sürülmesi, sivilcenin küçülmesine neden olacaktır.

Aloeveranın da antiseptik özelliği bulunmaktadır. Sabah, öğle, akşam kör sivilcenin ucuna uygulamak, sivilcenin yok olmasını sağlar.

Çok ağrılı ve günlerdir geçmeyen kör sivilceler için eczanelerden alacağınız, iltihap giderici kremler kullanılabilir. Bunun için de bir dermatoloğa danışmak gerekir.

Gece yatmadan önce diş macunu uygulamakta iltihabın azalmasına neden olacaktır.

Sivilcenin üzerine sarımsak sürmek yine iltihabın giderilmesini neden olan çözümlerden bir tanesidir.

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