Evinin penceresindeki görüntüyü yakaladı

1826 yılında Nicéphore Niépce’in 8 saat gibi uzun bir sürede evinin penceresinden yakaladığı görüntü çekilen ilk fotoğrafı olarak tarihe geçmiştir.

Bugün profesyoneller dışında fotoğraf çekme işi, cep telefonlarından gerçekleştirilmekte. Meraklıları dışında fotoğrafçılık günümüzün cep telefonlarına hapsedilmiş halde. Bir tık ile ekranlar dondurulurken bu donuk görüntünün tarihi sürecine baktığımızda çok farklı gelişmelere şahitlik etmekteyiz.

İşte fotoğraf makinesinin terihi seyri ve günümüze ulaşmasındaki uygulamalardan örnekler

Fotoğraf makinesinin ilk karesi

Fotoğraf makinesinin icadı 11. yüzyıla kadar uzanan bir süreç.Joseph Nicéphore Niépce'in adı makinenin icadı hususunda öne çıkıyor. Fransız mucidin mikroskoptan aldığı bir mercek ve mücevher kutusu ile yaptığı cihaz, fotoğraf makinesinin atası olarak kabul ediliyor. 1826 yılında Nicéphore Niépce'in 8 saat gibi uzun bir sürede evinin penceresinden yakaladığı görüntü çekilen ilk fotoğrafı olarak tarihe geçmiştir.

Bilimsel olarak duyuruldu

Niépce ilk fotoğrafı çeker ama baskıdaki fotoğrafı daha kalıcı hale getirecek, renkleri netleştirecek bir makine için çalışmalarını tamamlayamadan hayatını kaybeder. Yarım kalan işini arkadaşı Louis Daguerre tamamlar ve sonraları adını alacak teknikle çok daha net bir fotoğraf çekmeyi başarır. 1839'da Fransız Bilimler Akademisi “Sayın Baylar, doğa ışık aracılığıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi” diyerek icat ile ilgili gelişmeyi duyurmuştur.

Siyah beyaz karelerden renkli karelere

Önceleri sadece siyah beyaz olan fotoğraflar 19. yüzyılın ortalarında renklendrilmeye başlanır.İlk renkli fotoğraf Thomas Sutton tarafından, mavi, yeşil ve kırmızı filtreler kullanılarak çekilen ekose desenli kurdeledir.Bilinen ilk renkli manzara fotoğrafı ise Louis Arthur Ducos du Hauron tarafından 1877'de çekilen Aquilaine Agen Katedrali.

Ayaklı makineye geçiş

Yıl 1888. Fotograf makinesi portatif bir hale gelmiştir.George Eastman taşınabilir makine ortaya çıkarır. olur. Eastman, makaraya sarılmış filmlerle 10 poz çekebilen kutu makineleri piyasaya sürer. Satış ilanı “Düğmeye basın, gerisini bize bırakın” şeklindedir. Banyo ve baskı ücreti de satış fiyatının içindedir, yani satın alan kişi fotoğrafları çektikten sonra makinesini firmaya getirir, burada banyo işlemleri yapılır, sonrasında fotoğraf baskıları ve içine yeni film koyulmuş makinesini teslim alır.

Palaroid çekimlere adım atıldı

19. yüzyılda renkli bir döneme geçilir. 20. yüzyılda, renkli filmlerle çekim yapan fotoğraf makinelerini 1925 yılında piyasaya süren kişi yine George Eastman'ın sahibi olduğu firmadır. 1947'de ise anında çekim yapan, bilinen adıyla şipşak, diğer adıyla polaroid fotoğraf makineleri ortaya çıkar… Onun mucidi de Amerikalı Edwin Land'dir. 1963'e gelindiğinde siyah beyaz baskı yapan fotoğraf makinesinin yerini renkli çekebilen polaroid makineler almıştır.

Fotoğraflardan telefon tekniğine geçiş

20. yüzyılın ortalarında dijital döneme gelinmiştir.iBu dönem de elbette birdenbire ortaya çıkmaz, öncesi bulunan çalışmalar mühendis Steven Sasson ile yardımcıları tarafından geliştirilir ve 1975 yılında 3.6 kg ağırlığında bir dijital fotoğraf makinesi üretilir.

Günümüzde ise fotoğraf makinelere dijital fotoğraf makinelerine monteli bir şekilde ve son teknolojik tekniklerle çekim yapar hale gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.