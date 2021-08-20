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TIMETURK / SPOR / Nice Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz'ı istiyorum

Nice Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz'ı istiyorum

Nice Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz'ı takımında istediğini açıkladı

1 Saat Önce
2021-08-20 22:29:45
Nice Teknik Direktörü Galtier: Burak Yılmaz'ı istiyorum

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ve Montpellier'in oyuncusu Andy Delort'ı takımında istediğini bildirdi.

Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi.

Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm." yorumunu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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