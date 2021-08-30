Dudak uçuklatan tablolar

Kimi sanatseverler sergileri gezebilmek için bilet parası temin etmeye çalışırken kimi zenginler de aldıkları servet değerindeki eserleri koruyabilmek için binbir yönteme başvuruyor.

Ünlü ressamların eserlerini toplamak ayrı bir maddi imkan gerektiriyor. Kimi sanatseverler sergileri gezebilmek için bilet parası temin etmeye çalışırken kimi zenginler de aldıkları servet değerindeki eserleri koruyabilmek için binbir yönteme başvuruyor.

Ünlü ressamların tablolarına verdikleri milyonlarca doların ifşa olmaması için isimlerini kimi zaman gizleyen "zengin alıcılar" bu eserleri koruyabilmek için de özel imkanlarını veya müzeleri seferber ediyorlar...

2020 yılı itibarıyla uluslararası alanda dikkati çeken ve fiyatlarıyla dudak uçuklatan tablolardan bazıları ise şöyle:

Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) - Leonardo da Vinci

Da Vinci tarafından resmedilen Salvator Mundi, günümüzde dünyanın en pahalı sanat eseri. 15. yüzyılda Kral I. Charles'ın koleksiyonuna alınmasıyla ilk kez kayıtlara geçen tablo, 2013 yılında 127.5 milyon dolara bir Rus koleksiyonere satıldı. 2017 yılında düzenlenen bir açık artırmada 450.3 milyon dolara alıcı bulan tablo, dünyanın en pahalı sanat eserleri listesinde ilk sırada.

Interchange - Willem de Kooning

Hollandalı ressam Kooning'in imzasını taşıyan Interchange, dünyanın en pahalı soyut manzara tablosu unvanını koruyor. 2015 yılında Chicago'da düzenlenen müzayedede 300 milyon dolara alıcı bulan eser, tıpkı Pollock'un soyut çalışmaları gibi fiyatıyla sanat dünyasını ikiye böldü.

Card Players (Kart Oyuncuları) - Paul Cézanne

Empresyonist ressam Cézanne tarafından 1890'da ortaya konan Kart Oyuncuları beş farklı versiyona sahip. Armatör George Embiricos'a ait koleksiyonda bulunan tablo, Katar Kraliyet Ailesi tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Tablonun gerçek satış fiyatı hakkında spekülasyonlar bulunuyor. Çünkü kraliyet ailesi tabloya ödedikleri ücretin kayıtlara taban fiyattan geçmesini sağlamış.

Nafea Faa Ipoipo (Ne Zaman Evleneceksin) - Paul Gauguin

1891'de post-empresyonist ressam Gauguin'in çıktığı Tahiti yolculuğunun meyvesi olan Nafea Faa Ipoipo, iki Tahitili kızın resmedildiği bir tablo. Cennetsi cennet olarak tanımladığı Tahiti'de ona ilham verecek, saf ve ilkel sanata ulaşmasını sağlayacak yer bulacağını hayal eden Gauguin, adaya vardığında hayal kırıklığına uğrar. Resimde Tahitili kızlardan birinin kulağına taktığı çiçek, kızın evleneceğine dair bir sembol olarak kabul edilir. 2014'te 210 milyon dolara satılmıştır.

Number 17/A - Jackson Pollock

Dünyanın en pahalı sanat eserleri listesinde Pollock'un eserleri de var. Eserleri büyük tartışmalar yaratan Pollock'un hayranları en az onu eleştirenler kadar çok. Ressamın No.5 1948 tablosuyla benzer teknikleri kullanarak 1948 yılında resmettiği Number 17/A, 2015 yılında David Geffen tarafından 200 milyon dolara satın alındı.

No.6 (Mor, Yeşil ve Kırmızı) - Mark Rothko

Soyut dışavurumcu ressam Rothko'nun imzasını taşıyan eser, Amerika'daki en pahalı eser unvanını taşıyor. Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından 186 milyon dolara satın alındı.1951 yılında resmedilmiştir. Kapitalizm ve ırkçılık karşıtlığıyla tanınan Mark Rothko'nun tablolarında kullandığı renklerin farklı duyguları temsil etmekte.

Portraits of Maerten Soolmans/Oopjen Coppit (Maerten Soolmans ve Oopjen Coppit Portreleri) - Rembrandt

Rembrandt'ın Oopjen Coppit ve Maerten Soolmans'ı resmettiği eserleri, çıktığı açık artırmada 180 milyon dolara alıcı buldu. Ressamın ilk dönem eserleri arasında sanatseverlerden tam not alan bu iki tablo, 1634 yılında resmedildi. Fransa'nın bu tabloların satışına izin vermiş olması, sanatseverlerde büyük bir heyecan ve sevinç yaratır. Rothschild ailesi tarafından ödenen ücret ise Rijksmuseum ve Louvre müzeleri arasında bölüştürülmüştür.

Les Femmes d'Alger -Version O (Cezayirli Kadınlar) - Pablo Picasso

Kübizm temsilcilerinden Picasso'nun imzasını taşıyan Cezayirli Kadınlar, Uzanmış Nü tablosunun satışa sunulduğu açık artırmada 179,4 milyon dolara alıcı buldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir alıcıya telefon aracılığıyla satılan eser, Picasso'nun 15 tabloluk serisinin son parçası.

Nu Couché (Uzanmış Nü) - Amedeo Modigliani

Christie's Müzayede Evi tarafından ABD'de düzenlenen ve Modigliani imzalı Uzanmış Nü tablosunun satışa sunulduğu açık artırma, yalnızca dokuz dakika sürmüştür. 1917-1918 yıllarında Paris'te sergilendi.Sergiden iki yıl sonra menenjit nedeniyle hayatını kaybeden Modigliani'nin eseri sanatseverlerin ilgi odağı. 2015'te 170.4 milyon dolara satıldı.

No.5 1948 - Jackson Pollock

Jackson Pollock imzalı bir tablo olan No.5 1948, 2006 yılında 140 milyon dolardan alıcı bulmuştur. ABD'li ressam, tablosunda kendine has bir teknik kullanmıştır. O güne dek kullanılan fırça tekniklerini ve boya karıştırma yöntemlerini bir kenara bırakıp, tuvale boyalarını damlatır ve fırlatır. Ortaya çıkan soyut çalışma ve özel teknik, sanat tarihinde beden sanatı ve fluxus gibi akımlara temel oluşturur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.