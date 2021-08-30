The Economist: 'Afgan hükümeti üyeleri BAE'ye milyonlarca dolar kaçırdı'

Eşref Gani ve diğer devrik liderlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kabulünde, getirdikleri yolsuzluk paralarının sıcak para olarak görülmesinin büyük rol oynadığı belirtildi.

The Economist'in haberine göre, başkent Kabil'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan Kabil hükümetinin 2014-2021 dönemi cumhurbaşkanı Eşref Gani (1949-) ve ekibi yanlarında milyonlarca dolar yolsuzluk parası taşıdı.

Haberde yer alan bilgilere göre Afgan politikacılar daha önceki yıllarda da yolsuzluk paralarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin "devrik diktatörleri" ve "yolsuzluğa batmış politikacıları" devrildikten sonra ülkesine kabul etmesi sadece bu isimlere duyduğu sempatiden değil onların ülkesine taşıdığı kara paradan da kaynaklanıyor.

NATO'nun ABD öncülüğünde 2001'de Afganistan'ı işgal etmesinden bu yana ABD'nin Afganistan'a harcadığı trilyonlarca dolarda Kabil hükümetine teslim edilen nakit para da önemli yer tutuyor. Fakat en baştan beri Kabil hükümetinin büyük bir yolsuzluk ağı kurarak bu paraları "çaldığı", bu paraların Afganistan'da ciddi bir yatırıma dönüşmediği biliniyor.

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Ağbar'ın ifadesine göre, 169 milyon doların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer ettiği yolsuzluk paralarının yanında küçük kalacak bir meblağ olduğu tahmin ediliyor.

Böylece Birleşik Arap Emirlikleri "devrik diktatörler" ve "yolsuzluğa batmış politikacılar" için "çaldıkları" paraları lüks içerisinde harcamak için bir sığınak olurken bu transferler aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri için sıcak para/cari girdi işlevi görüyor.

Mepa News

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