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TIMETURK / KORONA / Vaka sayısı 80 binin altında

Vaka sayısı 80 binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 COVID-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

12 Dakika Önce
2022-02-24 20:21:04
Vaka sayısı 80 binin altında

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 455 bin 201 test yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi de yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 94 bin 413 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

"Hastaneye yatışlarda azalma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastaneye yatışlarda azalma olduğunu kaydetti.

Koca, "Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." dedi. .

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