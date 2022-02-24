Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan Ukraynalı mülteciler için Polonya-Ukrayna sınırında özel kabul noktaları oluşturulmaya başlandı.

Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Pawel Szefernaker, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Lubelskie ve Podkarpackie eyaletlerinde mülteciler için kabul noktaları oluşturmaya başladıklarını söyledi.

İlk aşamada açılacak 8 kabul noktasında mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanacağı duyuruldu.

Polonya Yabancılar Ofisi ayrıca Ukraynalı mülteciler için bir yardım hattı ve internet sitesi kuracağı açıklamasını yaptı.

"Ukrayna tüm Avrupa adına savaşıyor"

Daha önce "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın sadece kendi bağımsızlığı için değil aynı zamanda "tüm Avrupa adına" savaştığını söyledi.

Morawiecki, "Bugün, Rusya Federasyonu'na karşı en geniş kapsamlı yaptırım kararlarını almak için görüşmeler aşamasındayız çünkü sadece yaptırımlar Rusya'nın saldırganlığı durdurabilir. Sevgili Ukraynalı komşular, sizi muhtaç bırakmayacağız. Biz sizinle birlikteyiz. İnsani yardıma devam edeceğiz ve mültecileri kabul edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalı ilk mülteciler Polonya sınırını geçti. .