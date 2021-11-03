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TIMETURK / KORONA / Pfizer/BioNTech aşısı olanların neden hâlâ koronaya yakalandığı ortaya çıktı

Pfizer/BioNTech aşısı olanların neden hâlâ koronaya yakalandığı ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü ile İsrail’deki Sheba Tıp Merkezi’nde görevli bilim insanlarının elde ettiği verileri derleyen uzmanlar Pfizer/BioNTech aşısı olmasına rağmen koronavirüsü bulaşan kişilerin neden hasta olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-03 09:26:41
Pfizer/BioNTech aşısı olanların neden hâlâ koronaya yakalandığı ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden New England Journal of Medicine'de yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütü ile İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi'nde görevli bilim insanlarının elde ettiği verileri derleyen uzmanlar Pfizer/BioNTech aşısı olmasına rağmen koronavirüsü bulaşan kişilerin neden hasta olduğunu açıkladı.

Bağışıklık tepkisi vermeyenler daha çok hastalanıyor

Uzmanlar, Covid-19 aşılarına düşük antikor tepkisi veren insanların hastalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları aşıya bağışıklık tepkisi vermeyenlerin daha çok hastalandığını açıkladı.

Salgının başladığı dönemden beri antikor seviyeleri ile hastalığı engelleme seviyesinin birbirine bağlı olduğunu tahmin eden fakat bu konuda kanıt elde edemeyen bilim insanları aşı olanların daha az semptom gösterdiğini ve hastalığı başkalarına bulaştırma riskinin de daha az olduğunu aktardı.

‘Hasta olsalar bile hafif geçiyor'

Araştırmayı gerçekleştiren ve aşı olan sağlık çalışanlarının verilerini inceleyen bilim insanları, “Aşı olan sağlık çalışanları arasında Covid-19 bulaşanları incelediğimizde bunların antikor seviyelerinin düşük olduğunu görüyoruz. Aşı olmasına rağmen Covid-19 bulaşanlarda hastalık hafif veya semptom göstermeden geçiyor. Fakat bazı durumlarda semptomlar görülüyor” açıklamasını yaptı.

Sheba Tıp Merkezi'nde görevli aşı olmuş yaklaşık 500 sağlık çalışanının verilerini inceleyen uzmanlar Aralık ayının ortasından Nisan ayının sonuna kadar çalışanlar arasında 39 vaka tespit edildiğini de vurguladı. Bu hastalardan hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığını sadece birinin kronik bir rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, hasta olanlarla antikor seviyesi düşük olanlar arasında bir ters oran olduğunu da bu sonuçlarla destekledi. Bilim insanları aşıya güçlü bir bağışıklık tepkisi verenlerde herhangi bir hastalık belirtisi olmadığının da altını çizdi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçları değerlendirerek Covid-19'u engellemek için takviye aşı yapılması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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