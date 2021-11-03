Afyon halk otobüs ve minibüs ücretine zam mı geldi? Afyonkarahisar ulaşım fiyat zammı ne zaman geçerli? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala pek çok ürüne peş peşe zamlar da şimdiden gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da ulaşımdan suya pek çok ürüne yeni zamlar yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Kasım ayı toplantısında ulaşıma yüzde 10, belediyenin işlettiği sosyal tesislere yüzde 15 ve 10 metreküp sudan sonrası için yüzde 10 zam yapıldı. Afyonlular alınan zam kararının ne zaman uygulanacağını da merak ediyor.

Afyon halk otobüs ve minibüs ücretine zam mı geldi? Afyonkarahisar ulaşım fiyat zammı ne zaman geçerli? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala pek çok ürüne peş peşe zamlar da şimdiden gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da ulaşımdan suya pek çok ürüne yeni zamlar yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Kasım ayı toplantısında ulaşıma yüzde 10, belediyenin işlettiği sosyal tesislere yüzde 15 ve 10 metreküp sudan sonrası için yüzde 10 zam yapıldı. Afyonlular alınan zam kararının ne zaman uygulanacağını da merak ediyor.

Afyon otobüs ve minibüs ücretine zam mı geldi?

Afyonkarahisar'da baazı ürünlere zam yapılması kararı alındı. Afyonkarahisar Belediyesi Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2022 yılı zam raporu görüşüldü. Toplantıdan suya, ulaşıma ve sosyal tesis ücretlerine zam yapılmasına karar verildi?

Afyonkarahisar ulaşım zammı ne zaman geçerli?

Alınan kararlar doğrultusunda ulaşıma ve 10 metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam, belediyeye ait sosyal tesislerde satılan ürünlere yüzde 15 zam kararı alındı. Zamların 2022 yılında geçerli olacak.

Afyonkarahisar hakkında

Afyonkarahisar veya eski ve halk arasındaki ismiyle Afyon, aynı isimli ilin merkezidir. Mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır. Şehrin Afyon olan ismi, 2005 yılında Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.

Yerleşimin eski adı Karahisâr-ı Sâhib'dir. Karahisar ismi, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan gelir. Sâhib adı ise, Anadolu Selçukluları'nın son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya gelen Sâhib Ata Fahreddin Ali'nin unvanından gelmektedir. Günümüzde kullanılan Afyon adı da bölgede eskiden beri büyük alanda yapılan haşhaş ekimine dayanmaktadır.

Kentin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000 ilk dönemlerinde Hattiler'in egemenliğinde bulunan yerleşim, M.Ö. 2. bin yılın ortalarında Hititler'in denetimine geçmiştir. Hitit devleti yıkılınca M.Ö. 1000 yılı dolaylarında yerleşim Frigler'in egemenliği altına girdi. Frigler döneminde kale içine "Akronium" ismi verilmiş daha sonra bu isim şehir içinde kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru Frigler'in egemenliği bitmiş ve yerleşim Pers hakimiyetine geçmiştir. Pers egemenliği, M.Ö. 333 yılında Makedon Kralı III. Aleksandros'la yapılan İssos Savaşı'nda alınan yenilgiyle son bulmuştur. M.Ö. 30 yıllarından itibaren yerleşiminde içinde olduğu bölge Roma İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. Romalılar döneminde yerleşim "Akroenos" adını almıştır. Roma İmparatorluğu'nun M.S. 395 yılında bölünmesiyle yerleşim Bizans İmparatorluğu topraklarında kalmış ve yerleşime "Akronion" ismi verilmiştir.

12. yüzyıl sonlarına doğru yerleşim Türk egemenliğine geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Muharebesi'nde aldığı yenilgi sonucunda Afyon'un da içerisinde olduğu bölge vezir Sâhib Ata Fahreddin Ali denetimine verilmiş ve 1275 yılında Afyonkarahisar'ın başşehri olduğu Sâhib Ataoğulları Beyliği kurulmuştur. 1341 yılında Germiyanoğulları Beyliği topraklarına katılan yerleşim 1390 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1402 Ankara Savaşı sonucunda Afyonkarahisar yeniden Germiyanoğulları'nın eline geçmiştir. II. Yakub Bey'in vasiyeti üzerine yerleşim 1429 yılında yeniden Osmanlı egemenliğine katılmıştır.

Osmanlı döneminde ilk önceleri "Karahisar-ı Devle", "Karahisar" ve "Karahisar-ı Sahib" adıyla sancak merkezi olarak anılan yerleşim, 1684 yılındaki belgelerde ise "Afyonkarahisar" adıyla da anılmaya başlamıştır. "Yerleşim 1833 yılında Kavalalı İbrahim Paşa kuvvetlerince ele geçirilmiş, ancak aynı yıl içerisinde tekrar Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

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