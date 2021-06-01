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Bakan Koca'dan ''Sinovac'' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sinovac aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı.

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01.06.2021 19:00:45
Bakan Koca'dan ''Sinovac'' açıklaması

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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