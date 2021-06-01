Bakan Koca'dan ''Sinovac'' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sinovac aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.