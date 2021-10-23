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Artık kediler içinde bir koronavirüs aşısı var!
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Artık kediler içinde bir koronavirüs aşısı var!

Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.

2 Saat Önce
2021-10-23 14:40:03
Artık kediler içinde bir koronavirüs aşısı var!

Kazakistan'da Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtıldı.

Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.

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Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19'a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sputniknews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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