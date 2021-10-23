23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? Bugün kimin maçı var? 23 Ekim Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de 10. hafta 22 Ekim Cuma günü oynanan Malatyaspor- Altay maçıyla başladı. 23 Ekim Cumartesi günü de birbirinden çekişmeli maçlar futbol meraklılarını bekliyor. İşte 24 Ekim akşamı oynanacak maçlar...

23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? Bugün kimin maçı var? 23 Ekim Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de 10. hafta 22 Ekim Cuma günü oynanan Malatyaspor- Altay maçıyla başladı. 23 Ekim Cumartesi günü de birbirinden çekişmeli maçlar futbol meraklılarını bekliyor. İşte 24 Ekim akşamı oynanacak maçlar...

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay'ın karşılaşması ile başladı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı. 23 Ekim Cumartesi günü de birbirinden çekişmeli maçlar sor severleri bekliyor.

23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var?

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

24 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

25 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?

25 Ekim 10.2021 Pazartesi Saat 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Süper Lig puan durumu

1.TRABZONSPOR A.Ş. 21

2.ATAKAŞ HATAYSPOR 19

3.FENERBAHÇE A.Ş. 19

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17

5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17

6.GALATASARAY A.Ş. 17

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 17

8.ALTAY 15

9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14

10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12

11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11

12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11

13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10

14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9

16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9

17.GÖZTEPE A.Ş. 8

18.GZT GİRESUNSPOR 8

19.KASIMPAŞA A.Ş. 6

20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.