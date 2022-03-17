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ABD'nin COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients'ın görevinden ayrılacağını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-17 19:53:45
ABD'nin COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Zients'ın görevinden ayrılacağını bildirerek "Jeff son 14 ayını COVID-19 ile mücadele için yorulmadan çalışarak geçirdi. O bir hizmet adamı ve uzman bir yönetici. Onun tavsiyelerini özleyeceğim ve yaptığı hizmetler için kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana Amerikan halkının normale dönmeye başladığına ve aşılanma oranının yüzde 80'e ulaştığına işaret eden Biden, "Ancak COVID-19 ile mücadelemiz bitmekten çok daha uzak. Daha çok aşı ve destek dozu yapmalıyız" dedi.

Biden, Zients'ın yerine, Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Hindistan kökenli Ashish Jha'yı atayacağını sözlerine ekledi. .

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