DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mustafa Şentop Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun Beşiktaş ile anlaştı mı?
İngiltere: Ukrayna'daki savaş suçlarının arkasında Putin var
Rennes-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, muhtemel 11'ler nedir?
Netflix şifre paylaşma dönemini bitiriyor
Meteoroloji bir kez daha uyardı: İstanbul'a yoğun kar geliyor
Dr. Mehmet Öz Türk mü? Dr. Mehmet Öz Türk vatandaşlığını bıraktı mı ?
Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandil Simidi tarifi nedir?
ABD'nin COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor
3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Vaka sayısı 21 bin 354
Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı?
Nijerya Devlet Başkanı, ülkesindeki yakıt kıtlığından dolayı özür diledi
18 Mart Cuma Hutbesi | Diyanet 18 Mart 2022 Cuma Hutbesi Konusu ne?
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

TIMETURK / GÜNDEM / 3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı

3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testleri pozitif çıktı.

1 Saat Önce
2022-03-17 19:52:54
3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadesine yer verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş