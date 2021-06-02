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7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, '7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek' dedi.

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02.06.2021 19:44:55
7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başladığını belirterek, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini duyurdu.

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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