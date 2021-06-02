7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, '7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek' dedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başladığını belirterek, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini duyurdu.

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.