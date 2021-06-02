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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 112 can kaybı, 7 bin 181 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

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02.06.2021 19:42:05
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 112 can kaybı, 7 bin 181 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 112 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 768'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 586 bin 941 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 150 testten, 7 bin 181 yeni vaka sayısı, 586 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 263 bin 697 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 372 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 131 bin 453'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 29 MİLYON 500 BİN 747 OLDU

Öte yandan, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'ye ulaştı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 824 bin 447, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 12 bin 914 ve toplamda 4 milyon 837 bin 361, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 377 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 605 ve toplamda 2 milyon 440 bin 91, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 110 ve toplamda 2 milyon 16 bin 325 doz olarak kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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