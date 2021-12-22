Son yıllarda sıkça televizyon ekranlarımızda evlerimize misafir olan tarihi diziler aynı zamanda birçok şeyi merak etmemizi sağlamıştır. Özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisiyle beraber, Osmanlı tarihine yönelik ilgi vatandaşlar arasında ciddi bir seviyeye ulaşmış olup; Kanuni Sultan Süleyman arama motorunda sıklıkla aratılan bir isim olmuştur. Peki Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın yönettiği savaşlar nelerdir? Sultan Süleyman'ın hayatı nasıl geçmiştir? İşte sizlerinde sıklıkla arattığı tüm bu ve bunun gibi merak edilen konuların cevaplarını sizler için aşağıdaki yazıda derledik. Keyifli okumalar.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya gözleri açtığı bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın babası 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafta Hatun olarak bilinmektedir. Babasının vefat etmesinin ardından 30 Eylül 1520'de Trabzon'dan İstanbul'a gelerek Osmanlı Devleti'ni yönetmek adına tahta çıkan Kanuni, ortalama 46 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmiş bu süreçte birbirinden büyük başarılara imza atmıştır. Öyle ki, bu başarıları sebebiyle Batı dünyasında “Muhteşem”(Magnificent, Magnifique) veya “Büyük Türk" (Grand Turc) lakablarını alırken, Doğu'da “Kanuni” lakabına layık görülmüştür. Kurallara, kanunlara ve adalete inanan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre padişahlık yapmış padişahı olarak bilinir. Tahtta olduğu süre boyunca ortalama 10'dan fazla sefere çıkmış olan Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatının hemen hemen 10 yılı seferlerde geçmiştir. Bu yönüyle de diğer padişahlardan ayrılır, ve en çok sefere çıkan padişah olarak karşımıza çıkar. Kanuni Sultan Süleyman'ın 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar seferindeyken vefat ettiği, 28 Kasım 1566 tarihinde ise Süleymaniye Camii'ne defnedildiği bilinmektedir.

Hayatı Muhteşem Yüzyıl dizisine konu olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın özel yaşamı oldukça merak edilen bir başka konu başlığı altına girmiştir. Hürrem Sultan ile evliliğiyle herkesin zihnine kazınan Kanuni Sultan Süleyman'ın, Hürrem Sultan dışında Gülfem Sultan, Fülane Hatun ve Mahidevran ile evlilik yaşadığı bilinmektedir. Bu evliliklerinden ise totalde 11 çocuğunun olduğu konuşulmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan önemli olaylar nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin en uzun süre padişahlığını yapan, Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük şansı belki de hiç erkek kardeşi olmayışıdır. Babası Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman, tahtta olduğu süre boyunca Osmanlı Devletini, askeri, ekonomik ve sosyal açıdan ciddi değişimlere götürdü; hatta öyle ki bu dönemde yaşanan değişim ve gelişimler, Osmanlı Devlerinin tartışılmaz bir üstünlüğe sahip olmasını sağladı.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi boyunca oldukça önemli olaylara tanıklık etmiş hatta birçoğunun birebir içinde olmuştur. Bu olaylar, 1526'da Yozgat'ta Anadolu'da yaşanmaya başlayan iç isyanlar olarak başlamıştır. Daha sonrasında ise Macaristan'ın fethi (1526) gelmektedir, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Balkanların da ötesine geçmek arzusu hatta Avrupa fetihlerine önem verilmesi amaçlanmaktaydı. Bu olay sonrasında Osmanlı-Avusturya savaşları oluşmaya başladı, tahmin edersiniz ki konu yine Macaristan'a hakim olma arzusundan kaynaklanmaktadır. Osmanlı'nın Macaristan'dan ayrılması ile ise, I. Viyana Kuşatması (1529) olayı gerçekleşmiştir. I. Viyana Kuşatması sonrasında Almanya Seferi (1532) düzenlendi, bu seferden sonra ise Avusturya İle İstanbul Antlaşması (1533) Avusturya'nın Osmanlı tehdidi karşısında kendini korumaya alma isteği üzerine imzalandı. Bunca yaşanandan sonra yine, Avusturya seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman; kuşatma esnasında yaşamını yitirsede 1566 yılında son çıktığı sefer olan Zigetvar Seferi'ne (1566) çıkmış ve Zigetvar Kalesi'ni almıştır.