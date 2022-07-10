CHP Sözcüsü Öztrak: Enflasyon canavarını tuş edeceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Millet, sandıkta kendisini ezen liyakatsiz yönetimi gönderecek. Ardından, enflasyon canavarını kısa sürede tuş edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin yükselen enflasyona karşı çözüm önerilerini anlattı. Strateji ve Planlama Teşkilatı (SPT) gibi kurumlarla ekonomide güven sağlayacaklarını vurgulayan Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Öztrak, “İlk adımı milletimiz atacak, sandıkta kendisini ezen bu liyakatsiz yönetimi evine gönderecek. Bunun ardından biz, demokrasi aşığı ortaklarımızla, daha önce ülkeyi krizden çıkaran kadrolarımızla göreve gelip enflasyon canavarını kısa sürede tuş edeceğiz” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA DERHAL LİYAKATLİ BİR İSMİ ATAYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Öztrak, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası'nın başına derhal liyakatli bir ismi atayacağız. Kuracağımız SPT teşkilatıyla küresel gelişmeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de göz önüne alarak bütüncül bir yaklaşımla, ulusal, bölgesel ve sektörel çerçevede strateji, reform, plan ve programları hazırlayıp uygulayacağız. Ekonominin gerçek fotoğrafı çekmek için Durum ve Hasar Tespit Komisyonu'nu kuracağız.”