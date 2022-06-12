Kene ne kokusuna gelmez? Keneye karşı nasıl korunabiliriz? Kene yapıştığında ne yapılmalı?

Kene ne kokusuna gelmez? Kene olayları yaz mevsiminde kendini göstermeye başlıyor. Kendiliğinden çıkarılan keneler de ölümlere sebep oluyor. Dolayısıyla bilinçli hareket etmekte fayda var. Peki ama keneye karşı nasıl korunabiliriz? Kene yapıştığında ne yapılmalı? Zararsız kene nasıl anlaşılır? İşte keneye dair merak edilen soruların yanıtları...

Kene olayları yaz mevsiminde kendini göstermeye başlıyor. Kendiliğinden çıkarılan keneler de ölümlere sebep oluyor. Dolayısıyla bilinçli hareket etmekte fayda var. Peki ama keneye karşı nasıl korunabiliriz? Kene yapıştığında ne yapılmalı? Zararsız kene nasıl anlaşılır? İşte keneye dair merak edilen soruların yanıtları...

Kene ne kokusuna gelmez?

Keneyi uzaklaştırmak için birkaç yöntem bulunuyor. Fakat kene ısırdıysa ve durumu anladıysanız, o vakitten sonra tek yapılacak işlem kenenin çıkarılmasıdır. Bu işlemde uzman bir hekim tarafından yapılmalı, aksi halde ölümlere sebep olabilir.

Kenelerin rahatsız olduğu kokular; okaliptüs yağı, lavanta yağı, limon yağı gibi uçucu yağlardır. Bu gibi yağları bir bardak suyun içerisine karıştırarak vücudunuza sıkabilirsiniz. Fakat birkaç saat arayla yine sıkmalsıınız.

Keneye karşı nasıl korunabiliriz?

Keneye karşı korunma yöntemlerinin başında, yukarıda da yer aldığı gibi; limon yağı, lavanta yağı ve okaliptus yağını suyla karıştırarak ücuda sürmek geliyor.

Bunun yanı sıra, uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler giymek gerekir. Tenin kapatılması, kenenin ısırmasını önler. Aynı zamanda çıplak ayakla da dolaşmamak gerekir.

Keneler C vitamini içerikli besinleri de sevmediği için, yaz aylarında limon tüketimi kenelerin teninizdeki kokuyu almasını sağlayarak uzak tutar.

Kene yapıştığında ne yapılmalı?

Kene farkedildiğinde hemen hastaneye gidilmeli ve en kısa sürede müdahale edilmelidir. Bilinçsiz çıkarılan keneler ölüme sebep olur.

Evde kene çıkarmak içinse ince uçlu bir cımbız ile keneyi çıkartmak gerekir. Cımbızın ucuyla tutulan kene sağlam bir şekilde tutulur ve daha sonra yavaş yavaş çekilir.

Bu esnada dikkat edilmesi gereken nokta, kenenin kopmaması olacaktır. Kene çıkarılır çıkarmaz bu bölgeye alkol veya kolonya dökülür.

Kene insana ne yapar?

Keneler, küçükbaş hayvanlardan kan emerken aldıkları virüsleri büyükbaş hayvanlara ve insanlara bulaştırır. Virüs, hayvanlarda belirtisiz bir enfeksiyona sebep olurken; insanlarda ölümle sonuçlanan, kanamalarla seyreden Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi isimli ciddi bir hastalığa neden olmaktadır.

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