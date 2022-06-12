Ahmet Taşgetiren'den iktidara 'HDP' eleştirisi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 'AK Parti bile tabanını, Bahçeli -Perinçek söylemi istikametinde dönüştürmüş gözüküyor. Aynı insanlar, HDP’ye yönelik her türlü açık – örtülü baskıyı, 'düşman hukuku' içinde mazur, hatta haklı, hatta gerekli görüyorlar'' değerlendirmesini yaptı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Ahmet Taşgetiren bugünkü yazısında, "Şu anda AK Parti liderliği ile taban arasında HDP konusunda bir kanaat birliği oluştuğu söylenebilir; “HDP kötü, Kandil'in devamı, onunla ilişkili herkes de terörle iş birliği halinde, Türkiye'nin düşmanı.” Bu MHP'nin de söylemi. Çözüm süreci döneminde AK Parti liderliği, tabanı, “ikna etme” gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu görmüştü. Biz, Akil İnsanlar'ın “İç Anadolu” heyeti olarak bu noktada en çetin şartları biz yaşamıştık. Çözüm süreci, “Türk – Kürt kardeşliği” üzerine kurulmuştu. “Analar ağlamasın”dı. “Türklerle Kürtler evlilikle, ticari ilişkilerle, binlerce yıl İslam içinde yol almakla” iç içe geçmişlerdi. Biz bunu anlattık. O dönemde iktidar da, MHP ve Perinçek'in partisi (o dönem İşçi Partisi) ile boğuşuyordu. Bize de alanda en büyük tepki bu iki yapıdan gelmişti." ifadesini kullandı.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iktidarla MHP ve Perinçek'in dili aynı noktada buluşmuş durumda. İlginç olan, AK Parti bile tabanını, Bahçeli -Perinçek söylemi istikametinde dönüştürmüş gözüküyor.

Mesela AK Parti cenahından sade insanlar, CHP'yi HDP ile irtibatlandırmakla kalmıyor, 6'lı masanın muhafazakâr – milliyetçi paydaşlarını bile, HDP ile örtülü iş birliği içinde olmakla suçluyorlar.

Aynı insanlar, HDP'ye yönelik her türlü açık – örtülü baskıyı, “düşman hukuku” içinde mazur, hatta haklı, hatta gerekli görüyorlar."