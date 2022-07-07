Temmuz ayı maaşı E-Bordro çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire e-bordo neden çıkmadı? E-devlet E-bordro ne zaman açılacak? Milyonlarca memurun merakla beklediği gün geldi... Kurban bayramı nedeniyle memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Maaşların yatmasına sayılı saatler kala memurlar e-bordroların halen yayınlanmamış olması karşısında şaşkın. Normalde maaşların yatmasından bir gün önce e-bordrolar erişime açılıyordu. Peki Temmuz maaşı e-bordro ne zaman çıkacak?

Temmuz ayı maaşı E-Bordro çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire e-bordo neden çıkmadı? E-devlet E-bordro ne zaman açılacak? Milyonlarca memurun merakla beklediği gün geldi... Kurban bayramı nedeniyle memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Maaşların yatmasına sayılı saatler kala memurlar e-bordroların halen yayınlanmamış olması karşısında şaşkın. Normalde maaşların yatmasından bir gün önce e-bordrolar erişime açılıyordu. Peki Temmuz maaşı e-bordro ne zaman çıkacak?

2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurlara yüzde 7 enflasyon zammıyla birlikte toplamda yüzde 40 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur maaşlarının ne kadar olduğunu, hesaplarına ne kadar yatacağını günler öncesinden sabırssızlıkla bekliyordu. Memur maaşlarıda beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada memur maaşlarının Kurban bayramından önce yatacağını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." demişti.

Temmuz ayı maaşı E-Bordro çıktı mı?

8 Temmuz maaş ödeme gününe sayılı saatler kala milyonlarca memur (öğretmen, polis, hemşire) maaş bodrolarına e-devlet üzerinden erişmeye çalışıyor. Ancak henüz e-bordrolar memurların erişimine açılmadı.

Öğretmen, polis, hemşire e-bordo neden çıkmadı?

Memur e-bordroları normal şartlarda maaşın yatacağı günün bir gün öncesinden sistemde erişilebiliyordu. 8 Temmuz'da memur maaşları hesaplarda olacak ve memurlar şimdiden e-bordrolarını araştırmaya başladı. Normalde ayın 15'inde yatması beklenen maaşlar erkene alındı ve durum böyle olunca kısıtlı zaman nedeniyle maaş bordroları yayınlanmadı.

E-devlet E-bordro ne zaman açılacak?

Temmuz zamlı e-bordroların önümüzdeki saatlerde e-devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Bordro nedir?

İşverenin çalışanlara ödediği ücretlerin tüm vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği, işveren tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen resmi belgeye maaş bordrosu denir.

Maaş nedir?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır. Günlük olarak ödenen maaşa yevmiye denir. Ekonomide, belirli ve uzun bir sürede (genellikle takvim yılı) elde edilen mal ve para miktarını belirtmekte kullanılan gelir ve kazanç sözcükleri de gündelik kullanımda zaman zaman maaş ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Türkçeye aynı anlamdaki Arapça "maˁāş" sözcüğünden geçmiştir.