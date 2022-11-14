Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri, yemeğin iç açıcı görüntüsünden sonra araştırılmaya başlandı. Peki ama hamsi kuşu nedir ve nasıl yapılır? Fırında mı tavada mı yapılır? İşte detaylar...

Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri, yemeğin iç açıcı görüntüsünden sonra araştırılmaya başlandı. Peki ama hamsi kuşu nedir ve nasıl yapılır? Fırında mı tavada mı yapılır? İşte detaylar...

Hamsi kuşu tarifi

1 kilo hamsi

yarım demet taze soğan

yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

nane, tuz, karabiber

Bulamak için,

3 yumurta

1 çay bardağı mısır unu

1,5 çay bardağı ayçiçek yağı

Hamsi Kuşu Yapımı

Balıkların kafa kısmını, içini ve kılçıklarını iyice temizleyin. Bol suyla iyice temizledikten sonra kağıt havluyla fazla suyunu alın. Bir kenarda durulması için bekletin.

Taze ve kuru soğanları küçük küçük olacak şekilde kesip kaseye alın. İçerisine mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyip karıştırın.

Hazırlamak için; fileto haline gelen hamsilerin iki tanesini düz bir tabağa alın. Birinin üzerine hazırladığınız karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatarak yapışmasını sağlayın.

Daha sonra bir kasede yumurtaları iyice çırpın ve diğer istasyon olarak mısır ununu tuzlayarak düz bir tabağa alın. Hazırlanan hamsileri önce yumurtaya daha sonra mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.