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Orijinal reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi ve püf noktaları

Orijinal reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi ve püf noktalarını sizler için derledik. Mevsiminde sıklıkla tüketilen, bin bir derde deva reyhan şerbetinin yapımı oldukça basit. Reyhan şerbeti en güzel nasıl yapılır? İşte tarifi...

4 Saat Önce
2022-11-13 14:35:32
Orijinal reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi ve püf noktaları

Orijinal reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi ve püf noktalarını sizler için derledik. Mevsiminde sıklıkla tüketilen, bin bir derde deva reyhan şerbetinin yapımı oldukça basit. Reyhan şerbeti en güzel nasıl yapılır? İşte tarifi...

Orijinal reyhan şerbeti nasıl yapılır?

  • 1 demet reyhan
  • 5-6 adet limon tuzu
  • 6 su bardağı sıcak su
  • 6 yemek kaşığı toz şeker
  • küçük parça tarçın (1/4)

Öncelikle derin bir kabın içerisine elinizle parçalamış olduğunuz reyhanları koyun. Bir köşede suyu iyice kaynatın. İyice kaynamış olan suyu reyhanların üzerine gezdirin. Son olarak şekeri, tarçını ilave edip karıştırın ve kapağını kapatın.

5-10 dakika arayla dibe çöken şekerleri karıştırın.

Soğuduktan sonra içindeki reyhan ve tarçını çıkartıp, dolaba alın.

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