İngiltere de kaybetti! Mali'deki askerlerini erken çekiyor

Birleşik Krallık, Mali'de bulunan askerlerini planlanandan altı ay önce çekiyor.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, Mali'deki Birleşmiş Milletler barış misyonunda (MINUSMA) yer alan 300 kişilik Birleşik Krallık birliğinin Batı Afrika ülkesindeki üç yıllık konuşlandırmasını erken sonlandıracağını açıkladı.

İngiltere'nin kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şubat ayında ülkesinin kuvvetlerini Mali'den Nijer'e kaydırdığını duyurmasının ve Almanya'nın da Ağustos ayında Mali'deki askeri misyonunu askıya alma kararının ardından geldi.

Yaklaşık 12.000 barış gücü askerinden oluşan BM misyonunun amacı Mali'de istikrarı sağlamak ve geçiş hükümetinin 2020'deki askeri darbenin ardından 2024 seçimlerini düzenlemesine destek vermekti. İngiliz birlikleri 2020'de Mali'nin doğusundaki Gao'ya konuşlandırılmıştı.

Mali, 2012'den beri El Kaide veya IŞİD bağlantılı gruplara karşı savaşıyor. Daha yakın zamanlarda, ülkenin askeri liderleri düzeni sağlamak için Kremlin bağlantılı Wagner Grubu paralı askerlerine yöneldi.

MALİ HÜKÜMETİ SUÇLANDI

Bugün Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada Heappey, Mali'nin başkentine atıfta bulunarak, "Bütün bunların sorumluluğu Bamako'da. Üç yılda iki darbe uluslararası barışı ilerletme çabalarını baltaladı… MINUSMA misyonundan planlanandan daha erken ayrılıyoruz ve Bamako'daki hükümetin iyi niyetli ulusların orada kalmasını bu kadar zorlaştırmasından elbette üzüldük.”

WAGNER BİR GRUP HAYDUTTUR

Heappey, Wagner Grubu'nun birkaç Afrika ülkesinde bilgi toplamak ve rejimleri korumak da dahil olmak üzere farklı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, paralı asker firmasını "insan haklarını ihlal eden bir grup haydut" olarak nitelendirdi.

AB, Birleşik Krallık, Batı Afrika ve BM'den yetkililerin, Wagner Grubu'nun bundan sonra Burkina Faso'yu hedef alacağına ilişkin endişeler arasında, bölgedeki gelecekteki eylemleri görüşmek üzere Gana'nın Akra kentinde bir araya gelmeleri bekleniyor. Burkina hükümeti devam eden isyanlarla mücadele ederken sekiz ayda iki darbeye maruz kaldı.

Heappey, "Asıl zorluk şimdi Burkina'daki isyanı halletmek," dedi.

Politico