Hamilelikte yenmemesi gereken besinler nelerdir? Hamileler hangi ürünlere dikkat ederek tüketmeli?

Hamilelikte yenmemesi gereken besinler nelerdir? Hamileliğin her safhası değerlidir ve dikkat edilmelidir. En önemli noktalardan biri de beslenmedir. Peki ama hamileler ne yemeli, ne içmeli? Ya da ne yememeli ve içmemelidir? Hamileler hangi ürünlere dikkat ederek tüketmeli? İşte gebelikte yenebilir ve yenemez besinler...

Hamileliğin her safhası değerlidir ve dikkat edilmelidir. En önemli noktalardan biri de beslenmedir. Peki ama hamileler ne yemeli, ne içmeli? Ya da ne yememeli ve içmemelidir? Hamileler hangi ürünlere dikkat ederek tüketmeli? İşte gebelikte yenebilir ve yenemez besinler...

Hamilelikte yenmemesi gereken besinler nelerdir?

Gebelikte bebek direkt olarak annenin beslenmesinden etkilenir. Dolayısıyla annenin dikkatli ve temiz beslenmesi gerekir. Özellikle sürekli ve yüksek dozda tüketilen her besin, doktora danışılmalıdır. Özellikle; çaylar, kahve, aşırı tatlı tüketimi ve benzeri durumlar...

İşte gebe annelerin dikkat etmesi gereken besinlerin listesi.

- Şarküteri ürünleri

- Civa oranı yüksek olan deniz mahsülleri ve büyük balıklar

- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri

- Çiğ ya da az pişmiş yumurta

- Çiğ ya da az pişmiş et, balık ve tavuk

- Asitli içecekler, kutu içecekler (meyve suları)

- Bitki çayları

- Yüksek şeker içeren besinler

- Basit karbonhidrat ürünleri

- Aşırı tuz içeren besinler

- Yüksek oranda ciğer ve sakatat

- Yıkanmamış sebze ve meyve

- Yapay tatlandırıcı içeren her besin

- Trans yağ içeren kızartmalar

- GDO içeren besinler

- Orantısız kafein

Hamileler hangi ürünlere dikkat ederek tüketmeli?

Hamilelerin dikkat etmesi gereken besinler yukarıdaki gibidir. Fakat bazı besinlere özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin; ciğer, balık, bitki çayı, GDO'lu ürünler ve tatlandırıcı içeren besinlere imtina edilmelidir.

- Fazla ciğer tüketimi, A vitamini zehirlenmesine ya da hamilelik kusurlarına neden olabilir.

- Yapay tatlandırıcıların fazla tüketimi haliyle anne ve bebeği direkt olarak etkiler. Karaciğer ve mideyi zorlayan bu besinler, hamilenin zorlanmasını, bebeğin ise küçücük yaşta yapay besinlerle tanışmasına vesile olur.

- Tuz tüketiminde aşırıya kaçılması, gebenin ödem tutmasına sebebiyet verebilir.

- Büyük balık ve civa içeren deniz mahsülleri; bebeğin gelişmekte olan sinir sistemine zarar verebilir. Dolayısıyla balık tüketiminin de haftada 2 porsiyonu geçmemesi gerekir.

- Bitki çayı azımsanmayacak üyük etkilere sahiptir. Bitki çaylarının doğum sancılarını başlattığı, yeşil çayın ise folik asidin etkisini azaltması gibi nedenler bebeğe zarar verir. Dolayısıyla doktorun önermediği hiçbir çay içilmemelidir.

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