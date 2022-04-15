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TIMETURK / KADIN & AİLE / Kahve rengi akıntı neyin belirtisi? Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur? Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu?

Kahve rengi akıntı neyin belirtisi? Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur? Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu?

Kahve rengi akıntı neyin belirtisi? Her kadında meydana gelen vajinal akıntıların bazı tipleri vardır. Normalin dışında renkler ve ağrılar için en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama kahverengi akıntı normal midir? Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur? Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu? İşte yanıtı...

2 Saat Önce
2022-04-15 13:44:50
Kahve rengi akıntı neyin belirtisi? Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur? Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu?

Her kadında meydana gelen vajinal akıntıların bazı tipleri vardır. Normalin dışında renkler ve ağrılar için en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir. Peki ama kahverengi akıntı normal midir? Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur? Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu? İşte yanıtı...

Vajinal akıntı nedir?

Vajinal akıntı normal bir vücut fonksiyonudur. Vücudun vajinayı temizleme ve koruma yöntemlerinden biridir. Bazı dönemlerde artması ya da azalması doğaldır. Fakat koyu kıvamlı, renkli ve kokulu olduğunda bir sorunu işaret ediyor olabilir.

Kahve rengi akıntı neyin belirtisi?

Kahverengi veya kanlı akıntı, özellikle adet dönemi sırasında veya hemen sonrasında meydana gelmesi durumunda normal kabul edilir. Adet döneminin sonlarında, geç boşalma nedeniyle kırmızı yerine kahverengi akıntı görülebilir. Ayrıca dönemler arasında az miktarda kanlı akıntılar da yaşanabilir. Bu durum da lekelenme olarak adlandırılır.

Lekelenme, adet dönemleri dışında olduysa ve yakın zamanda korunmasız ilişki yaşanmışsa bu leke hamilelik belirtisi olabilir. Belirtilerin görülmesinden sonra bir uzmana başvurmanız en sağlıklı çözüm olacaktır.

Nadir durumlarda, kahverengi veya kanlı akıntı rahim ağzı kanseri gibi hastalıkların belirtiside olabilir. Yine en kesin çözüm için bir uzmana danışmak, yıllık pelvik muayene ve Pap smear testi yaptırmak önemlidir.

Anormal vajinal akıntı belirtileri

Vajinal akıntının anormal olduğunu anlamak için biçok yöntem vardır. Şeffaf renkli akıntı dışında

- ateş,

- kilo kaybı

- yorgunluk

- sık idrar yapma

- karın ağrısı

gibi belirtiler, normal dışı vajinal akıntı belirtileri olarak gösterilebilir.

Kahverengi akıntıdan ne zaman sonra adet olunur?

Kahverengi adet kanaması, adetin başladığının ya da bittiğinin göstergesi olabileceği gibi, hamilelik belirtisi de olabilir.

Eğer adet başlamışsa bir iki gün içerisinde kanama devam eder ve kendini belli eder. Eğer adet bitmiş ve üzerinden bir iki gün geçtikten sonra akıntı geldiyse, gecikmiş bir kanamanın akıntısı olabilir.

Fakat adet döneminizde değilseniz ve kısa süre önce korunmasız ilişkiniz varsa, bu akıntı hamileliğin de belirtisi olabilir.

Kahverengi leke hamilelik belirtisi olur mu?

Kahverengi leke, hamilelik belirtisi olabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere, farklı durumlar söz konusu ise, en kısa sürede bir uzmana başvurmakta fayda vardır.

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