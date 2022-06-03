Hamilelikte demir eksikliği ne yapar? Hamilelikte demiri yükseltmek için ne yapılmalı? Demir eksikliği bebeği nasıl etkiler?

Hamilelikte demir eksikliği ne yapar? Planlı hamilelikler öncesinde en çok dikkat edilen durum demir ve folik asit oluyor. Peki ama hamilelik öncesinde ve sonrasında demirin ne gibi bir önemi var? Demir eksikliği bebeği nasıl etkiler? Hamilelikte demiri yükseltmek için ne yapılmalı? Demir eksikliği gebeliği etkiler mi? Hamilelikte demir takviyesi gerekli mi? Hamilelikte demir değeri kaç olmalı? İşte merak edilen detaylar...

Planlı hamilelikler öncesinde en çok dikkat edilen durum demir ve folik asit oluyor. Peki ama hamilelik öncesinde ve sonrasında demirin ne gibi bir önemi var? Demir eksikliği bebeği nasıl etkiler? Hamilelikte demiri yükseltmek için ne yapılmalı? Demir eksikliği gebeliği etkiler mi? Hamilelikte demir takviyesi gerekli mi? Hamilelikte demir değeri kaç olmalı? İşte merak edilen detaylar...

Hamilelik öncesi demir eksikliği

Hamileliklerden önce yapılan testlerde demir eksikliğinin çıkması sonucu uzmanlar, takviye ilaçlar ve doğal besinlere yönlendiriyor. Hamile kalmak isteyen annenin de bu duruma dikkat etmesi, hamilelik öncesi demir içeren besinler tüketmesi gerekir.

Baş dönmesi, boğazda kuruluk, yorgunluk ve benzeri şikayetler demir eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Sorunları sık sık yaşıyorsanız bir uzmana başvurmalısınız.

Hamilelikte demir eksikliği ne yapar?

Gebelikte demir eksikliği anne adayını ayrı, bebeği ayrı etkiler. Anneyi; yorgunluk, baş dönmesi, solgunluk, boğazda kuruluk gibi birçok benzeri şikayet etkiler. Bebeğin ise gelişimsel sorunlar yaşamasını sağlayabilir.

Endişelendiğiniz durumda test yaptırabilir ve bir uzmana danışabilirsiniz.

Hamilelikte demiri yükseltmek için ne yapılmalı?

Hamilelik süreçleri bir uzman kontrolü altında ilerlemelidir. Fakat annenin doğal yollarla demir seviyesi yükseltilmesi istenirsede;

- Et tüketimini artırmalı,

- Ete oranla daha az demir barındırsa da demir içeren sebzeler tüketmeli,

- Pekmez ve kuruyemişleri düzenli yemeli,

- C vitamini tüketimini artırmalıdır.

Demir eksikliği gebeliği etkiler mi?

Demir eksikliği direkt olarak gebeliği etkilemez fakat gebelikte sorunlar oluşmasına neden olabilir. Tabi bu durum kişiden kişiye ve kişinin farklı hasstalıklar barındırmasına bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir.

Hamilelikte demir takviyesi gerekli mi?

Demir takviyesi, uzman doktorların kontrolünde verilmelidir. Bir gebenin demir takviyesi olarak doğal yollarla demir içerikli besin tüketmesi daha doğru bir karar olacaktır.