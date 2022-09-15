Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri 5. bölüm yayınlandı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi uzun süren beklemenin ardından nihayet izleyicisi ile buluştu. Amazon Prime Video'nun en büyük bütçeli yapımlarından olan Güç Yüzükleri için toplamda 1 milyar dolar ayrıldı. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği yıllar öncesinden duyurulmuştu. Amazon Prime Video'da 2 Eylül'de ilk 2 bölümü yayınlanan dizide 4 bölüm geride kaldı. Dizi tutkunları sabırsızlıkla 5. bölümün başlamasını bekliyor. İşte Güç Yüzükleri 5. bölüm yayın tarihi...

Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri 5. bölüm yayınlandı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi uzun süren beklemenin ardından nihayet izleyicisi ile buluştu. Amazon Prime Video'nun en büyük bütçeli yapımlarından olan Güç Yüzükleri için toplamda 1 milyar dolar ayrıldı. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği yıllar öncesinden duyurulmuştu. Amazon Prime Video'da 2 Eylül'de ilk 2 bölümü yayınlanan dizide 4 bölüm geride kaldı. Dizi tutkunları sabırsızlıkla 5. bölümün başlamasını bekliyor. İşte Güç Yüzükleri 5. bölüm yayın tarihi...

Efsane film serisi Yüzüklerin Efendisi'nin Orta Dünya'da geçen macerası dizi olarak ekranlara geri döndü. Unutulmaz filmler arasına girmeyi başaran Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi uzun yıllardır bekleniyordu. Yıllar öncesinden projesi duyurulan dizinin ilk bölümleri 2022 yılının Eylül ayında izleyicisi ile buluştu. Dizi tutkunlarının merakla beklediği Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinde ilk 4 bölüm geride kaldı. Heyecanın giderek arttığı dizide izleyiciler 5. bölümün ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman çıkacak?

Oscar ödüllerini silip süpüren Yüzüklerin Efendisi serisi dizi olarak ekranlara geri döndü. Amazon Prime Video'da yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin ilk 4 bölümü geride kaldı ve 5. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. 4. bölüm 16 Eylül'da platfomdaki yerini aldı. Güç Yüzükleri 5. bölümün de 1 hafta sonra yani 23 Eylül'de yayına girmesi bekleniyor.

Güç Yüzükleri 5. bölüm yayınlandı mı?

Tüm sezonları için Amazon tarafından 1 milyar dolarlık bütçe ayrılan Güç Yüzükleri dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güç Yüzükleri 5. bölüm henüz yayınlanmadı. Dizinin 4. bölümü daha yeni gösterime girdi. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin 5. bölümü 1 hafta sonra Amazon Prime Video platformunda yerini alacak.

Güç Yüzükleri 5. bölüm ne zaman başlayacak?

Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü izleyici ile buluıştu ve izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Dizinin 4. bölümü de geçiğimiz gün yayına girdi. Güç Yüzükleri 5. bölüm henüz platformda yerini almadı. Güç Yüzükleri 5. bölüm 23 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri diğer bölümler ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri dizisinin toplam 5 sezon sürmesi bekleniyor. İşte 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak.

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak.

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacak.

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacak.

Güç Yüzükleri konusu nedir?

Noldor ırkı tarafından ikinci çağda kurulmuş Eregion'da bulunan ve başını Celebrimbor'un çektiği elfler tarafından dövülmüşlerdir. Celebrimbor, Feanor'un torunuydu ve bu soyun demircilik yeteneği tüm Orta Dünya'da ünlüdür. İkinci çağın 1200 yılında, kendisine Annatar diyen bir adamdan hediyeler almaya başladılar. Annatar onlara demircilik hakkında yeni yetenekler vermeyi önerdi. Elrond ve Gil-Galad'ın uyarılarına rağmen bunu kabul ettiler ve Annatar, Eregion'a geldi. 300 yıl boyunca Annatar'ın yanında kaldılar ve ondan büyülü yüzükler yapmayı öğrendiler. 1500 yılında ilk güç yüzüğü yapıldı ve bunu takip eden yüzyıllarda tam 16 tane güç yüzüğü dövüldü. Her yüzüğün kendine ait değerli bir taşı vardı. Daha sonra Elfler kendilerine üç güç yüzüğü dövdü; Nenya, Narya ve Vilya.

Ama Eregion elflerinin bilmediği bir şey vardı o da aslında Annatar sandıkları adamın gerçekte karanlıklar efendisi Sauron olduğuydu. Mordor'un Hüküm Dağı'nda diğer yüzükleri kendine bağlayabilecek Tek Yüzük'ü dövdü. Onun sayesinde bu güç yüzüklerinin efendisi olacaktı. Yüzüğü bitirdiğinde Elfler onun Sauron olduğunu anladılar ve kendilerine ait olan üç yüzüğü çıkardılar. Sauron öfkelendi ve Mordordan büyük bir orduyla çıkarak Eregiona saldırdı bu saldırı sırasında Celebrimbor öldürüldü ve Eregion yağmalandı. Fakat üç güç yüzüğünü Elfler saklamıştı. 7 yüzük cücelere verildi fakat cüceler de yaratılıştan büyüye karşı dayanıklıydılar, güç yüzükleri onları etkilemedi. Sauron cücelerin üstüne yürüyerek bu yüzükleri geri aldı. İnsanlara verilen dokuz güç yüzüğü amacına ulaştı ve kullanıcılarını Sauron'un hizmetine soktu. Bu dokuz köle Nazgul ya da yüzük tayfları olarak adlandırıldılar.

Sauron Elfler ve insanların Son İttifak Savaşı'nda yenik düştü. İsildur Tek Yüzük'ü yok etmedi ve Tek Yüzük ona ihanet ederek onun ölümüne yol açtı. Tek Yüzük, Anduin'de kayboldu. Böylece bu üç güç yüzüğü kullanılabilir duruma geldi. Tek Yüzük tekrar ortaya çıktığında bir Hobbit olan Frodo Baggins tarafından, Sauron'un ~5000 (4860) yıl önce dövdüğü yer olan Hüküm Dağı'nda ateşe atılarak yok edildi. Böylece üç güç yüzüğü de dahil tüm güç yüzükleri gücünü kaybetti.