Ezogelin çorbası evde nasıl yapılır?

Kış mevsiminin en güzel yemeklerinden bir tanesi de çorbalardır. Soğuk geçen günlerde sıcacık bir çorbaya kim hayır diyebilir ki zaten. Kültürümüze has enfes lezzetiyle Ezogelin çorbasını yapmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Ezogelin çorbasının malzemeleri nelerdir? Evde Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Ülkemiz birçok kültürün buluştuğu yerdir. Bu sebeple de birçok yöresel yemek bulunur. Ezogelin çorbası hem lezzeti hem hikâyesiyle kültürümüzde çok farklı olan bir yeri çorbadır. Özellikle kış aylarının en çok tüketilen çorbası olan Ezogelin çorbasının tarifi birçok insan tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Ezogelin çorbasının malzemeleri nelerdir?

2 çay bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

1- Tereyağ ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın,

2- Küçük küçük soğanı doğrayıp tencereye ekleyip yumuşayana kadar kavurun, Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

3-Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

4- Toz biber ve unu ekleyip birkaç dakika kavurun,

5- Suyunu ekleyip karıştırın.

6- Su kaynayınca mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte hepsi yumuşayana kadar pişirin.

7- Kıvamı koyu geldiği takdirde istediğiniz kıvama gelene kadar kaynar su ekleyin.

8- Tuz ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

9-Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

Ezogelin çorbasının hikayesi nedir?

Ezo gelin adı ile meşhur olan ve 1900'lü yılların başında Gaziantep'te yaşayan Zöhre'nin yoldan gelip geçenlere ikram ettiği çorbadır. Ezo dillere destan güzel bir kadındır ve çok güzel bir evliliği olmuştur, bu evlilik o kadar güzeldir ki, birçok iftiraya maruz kalmıştır. İftiralar bu evliliğin başına bela olmaya başlamıştır ve sonunda iftiracılar Ezo'nun evliliğini bitirmişlerdir. Uzun yıllar boyunca evlenemeyen Ezo'yu istemeye gelenler olmuştur ama Ezo bir türlü kabul etmemiştir. En son ailesinin baskısıyla Ezo, Memey'le evlenmiştir. Memey ailesinden ayrılıp Suriye'nin Calabrus ilçesine taşınmak zorunda kalır. Vatanından ve sevdiklerinden uzak kalan Ezo'nun gurbet duygusu alır başını gider. Bu gurbette yoksulluğu, açlığı gören Ezo, evdeki bulunan malzemelerle bir çorba yapıp karınlarını doyurmaya çalışır. Gurbete dayanamayan Ezo verem olup ölür ve bu çorba ondan miras kalır.

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