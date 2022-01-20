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TIMETURK / GENEL / Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu taşınıyor mu? Sinem Kobal kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kimdir?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu taşınıyor mu? Sinem Kobal kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kimdir?

İkinci çocuklarını karşılamaya hazırlanan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti daha büyük bir eve taşınıyor. İkilinin eşyaları, Emirgan'daki evlerinden araçlara yüklenirken objektiflere yansıdı.

3 Saat Önce
2022-01-20 10:37:14
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu taşınıyor mu? Sinem Kobal kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kimdir?

2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek sevincini yaşadığını açıklayan Kobal, hamileliğinin dördüncü ayına girdi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bahçeleri küçük olduğu için Emirgan'daki evlerinden taşınma kararı aldı. Çift, Zekeriyaköy'de daha büyük bir ev buldu.

Ailesi için hiçbir masraftan kaçınmayan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşlarından biri olan Aras Bulut İynemli'den ev konusunda yardım aldı.

Ünlü çiftin eşyaları Emirgan'daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansıdı. Eski evinin dar sokaklarından dolayı kamyonların girip, çıkması karşısında zorlanan çift, iki gündür taşınma işlemlerinin bitmesini bekliyor.

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