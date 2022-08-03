Çocuklara ekran başında ne kadar kalmalı? Ekran bağımlılığı nasıl anlaşılır? Ekran bağımlılığı nasıl azaltılır?

Çocuklara ekran başında ne kadar kalmalı? Çağımızın en büyük problemlerinden biri, ekran bağımlısı çocuklar. Bir nesil öncesi çocuklar anneleri tarafından güçlükle evlere sokuluyordu. Şimdiki nesilde ise teknolojiyle birlikte oyun kültürü de değişti. Peki ama neden çocuklar ekrandan daha fazla keyif alıyor? Yeni nesil her çocuk ekran bağımlısı olmaya aday mı? Ekran bağımlılığı nasıl anlaşılır? Ekran bağımlılığı nasıl azaltılır? Merak edilen soruların yanıtları...

Çağımızın en büyük problemlerinden biri, ekran bağımlısı çocuklar. Bir nesil öncesi çocuklar anneleri tarafından güçlükle evlere sokuluyordu. Şimdiki nesilde ise teknolojiyle birlikte oyun kültürü de değişti. Peki ama neden çocuklar ekrandan daha fazla keyif alıyor? Yeni nesil her çocuk ekran bağımlısı olmaya aday mı? Ekran bağımlılığı nasıl anlaşılır? Ekran bağımlılığı nasıl azaltılır? Merak edilen soruların yanıtları...

Teknoloji çocukları nasıl etkiler?

Çocuklar saf ve tertemiz canlılar olarak dünyaya geliyorlar. Ebeveynlerin her yönlendirmesi, çevrsinde dönen olaylar, olaylara verilen tepkiler, oynadığı oyunlar ve izledikleri gelişiminin tamamlanmasını sağlıyor. Kişilik oluşumları ise anne karnından 7 yaşına kadar devam ediyor.

Doğduktan kısa süre sonra hassas gözleriyle baktıkları zehirli ekranlar, ne yazık ki birçok sorunu beraberinde getiriyor. Küçük yaştaki çocukların izlemiş oldukları her şey, bilinç altına direkt olarak kaydoluyor. Dolayısıyla izlenen her çizgifilm, reklam ve çevresindeki olaylar, kötü içerikli olduğu takdirde, bebeğe ciddi hasarlar veriyor.

Çocuklara ekran başında ne kadar kalmalı?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ebeveynler ekran süreleri için doğru bir vakit ayarlamaya çalışıyor. Bebeğin doğduktan sonraki 3-4 yılı ekrana bakmadan geçmelidir. Yapılan araştırmalar sonrasında, Fransa'da bebeklerin ilk 3 yıl boyunca, beyin gelişimleri için ekrana bakmaları yasaklandı. Aynı zamanda ilkokul ve ortaokullarda telefon kullanımı da yasaklandı.

İlerleyen yaşlar için; alanında uzman kişiler ekran sürelerinin gün içinde 1-2 saatle sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Bunun dışında çocuğa vakit ayırıp, birlikte etkinlik yapmak ve dışarıda vakit geçirmek daha verimli sonuçlar doğuracaktır.

Ekran bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Çocuklarda ekran bağımlılığını anlamanın birkaç yolu vardır.

- Çocuk TV, tablet ve telefondan gözlerini ayırmıyorsa,

- Ekranda izlediklerini sosyal yaşantısına doğrudan aktarıyorsa,

- Sosyalliğinde azalma ve ekranla ilişkisinde artma varsa,

- Yorgun ve uykusuzluğu çoksa,

- Ekran karşısında sınırsız zaman geçiriyorsa,

çocuklarda ekran bağımlılığı var denebilir. Doğru ve kesin bir teşhis için, uzmanlardan yardım almak gerekmektedir.

Ekran bağımlılığı nasıl azaltılır?

- Ekran bağımlılığının sona ermesi için, annenin çocukla iletişiminin net çizgileri olmalıdır. Aynı zamanda 'kalk telefonun başından' gibi cümleler yerine, çocuğun farkına varmadan ekrandan ayıracak yöntemler geliştirilmelidir.

- Ekran süresinin; çocuğun normalde ekrana baktığı süreye oranla, daha az tutularak sınırlandırılması gerekir. Bu konuda çocukla konuşulmalı, gerekçeler sunulmalı ve anlaşmaya varılmalıdır. Anne ve baba da bu alınan kararı uygulamada, net çizgiler barındırmalıdır.

- Çocuğa alternatif farklı alanlar seçilmelidir. Farklı bir etkinlik, spor, ev içi oyunları ve aktivitelerle çocuğun eğlenceye yönlendirilmesi, farkında olmadan ekrandan uzaklaştırıması doğru olacaktır.

- Anne ve babanın çocuk için model olması gerekir. Ekran dışında yapılabilecek ve keyif alınacak şeyler için ebeveynler örnek olmaldırı.

- Çocukların elektronik aletleri kullandığı esnada rehberlik etmek, doğru ve sınırlı vakitte ekranda kalması, olumlu sonuçlar doğuracaktır.