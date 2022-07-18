Bahar Şahin çocuklar için ne dedi? Bahar Şahin 'Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin' yorumu

Bahar Şahin çocuklar için ne dedi? Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in sosyal medya paylaşımı, takipçilerini ikiye ayırdı. Paylaşımın ardından bir video çeken Şahin, konuşmalarını detaylandırdı. İşte Bahar Şahin 'Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin' yorumu...

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in sosyal medya paylaşımı, takipçilerini ikiye ayırdı. Paylaşımın ardından bir video çeken Şahin, konuşmalarını detaylandırdı. İşte Bahar Şahin "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin" yorumu...

Bahar Şahin çocuklar için ne dedi?

Bahar Şahin sosyal medya hesabından; "Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum. Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler... Allah aşkına şu güzelim çocuk birazdan kahve alıp kız veya erkek arkadaşlarıyla koyu bir sohbete düşecek gibi" sözlerini paylaştı.

Paylaşımın ardından video çekerek Şahin; "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Evet, zaman aynı değil. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim"sözlerini sarf tti.

Bahar Şahin kimdir?

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı. .