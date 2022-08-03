19 Mart 2018 yılında İlk bölümü FOX TV ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı Yasak Elma, dizisi beşinci sezonuyla sezon finali yaptı. Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin rol aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle reyting rekorları kırdı. Peki Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Yasak Elma dizisinin detayları...

Yasak Elma dizisi yaz sezonuna girer girmez sezon finali yaptı. 5 sezondur ekranlarda olan ve ilgiyle takip edilen dizinin 6. sezonu izleyiciler tarafından merakla beklenirken, yeni bölümlerin hangi gün yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Dizinin sezon finalinin ardından oyuncular tatildeyken, Eda Ece İstanbul'da gazetecilerle sohbet etti.

Berk Atan'ın Yasak Elma'nın yeni sezon bölümlerinde yer almayacağı öğrenilirken, diğer oyuncuların tatillerinin son günlerine girdiği öğrenildi.

Ekim ayına kadar tatilde olacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceği müjdesini verdi.

Eda Ece, yeni sezon için bir süre beklemenin gerekli olacağını belirtti.