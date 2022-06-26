Çocuk umre fiyatları 2022 | Çocuklu oda umre fiyatları ne kadar? Umre çocuk fiyatları

Çocuk umre fiyatları 2022 | Umre fiyatları konusunda en merak edilen konulardan biri de çocuklar için ödenecek fiyatlar oluyor. Turlara göre değişkenlik gösteren fiyatlar hakkında sizler için bir derleme yaptık. Peki çocuklu oda umre fiyatları ne kadar? Umre çocuk fiyatları...

Umre fiyatları konusunda en merak edilen konulardan biri de çocuklar için ödenecek fiyatlar oluyor. Turlara göre değişkenlik gösteren fiyatlar hakkında sizler için bir derleme yaptık. Peki çocuklu oda umre fiyatları ne kadar? Umre çocuk fiyatları...

Çocuk umre fiyatları 2022

Umre turları çoktan başladı. İlerleyen süreçte umreye gitmek isteyen vatandaşlar güncel umre tur fiyatlarını araştırıyor.

2022 yılı çocuk umresi 4 kişilik odalarda 16.700 TL'den başlıyor. Yetişkinler için en düşük umre ücreti ise 18 bin 600 TL'den başlıyor.

15 günlük umre fiyatı

Tur şirketlerine göre değişkenlik gösteren umre fiyatlarının alt sınırı aşağıdaki gibi yer alıyor.

Tekli odalarda kişi başı umre fiyatı 21 bin 700 TL'den başlıyor.

İkili oda kişi başı umre fiyatı 21 bin TL'den başlıyor

Üçlü oda kişi başı umre fiyatı 22 bin 300 TL'den başlıyor.

Fiyatlar tur şirketlerine göre değişkenlik gösteriyor.