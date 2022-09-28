Çaydanlığın dışı nasıl parlatılır? Demlik parlatmak için ne yapmalı? Çizmeden metal demlik parlatma

Çaydanlığın dışı nasıl parlatılır? Ocağın üzerinde diğer yemeklerden sıçrayan lekeler ya da fazla ısıdan dolayı oluşan kararmalar, kötü görünüyor. Peki ama çaydanlık üzerindeki lekeler nasıl giderilir? Demlik parlatmak için ne yapmalı? Çizmeden metal demlik parlatma yöntemi.

Çaydanlığın dışı nasıl parlatılır? Ocağın üzerinde diğer yemeklerden sıçrayan lekeler ya da fazla ısıdan dolayı oluşan kararmalar, kötü görünüyor. Peki ama çaydanlık üzerindeki lekeler nasıl giderilir? Demlik parlatmak için ne yapmalı? Çizmeden metal demlik parlatma yöntemi.

Çaydanlığın dışı nasıl parlatılır?

Çaydanlığın dışını parlatmak ve renginin açılması için uygulanacak yöntem çok basittir.

Krem temizleyiciyi çaydanlığı bir miktar dökün ve bir parça plastik poşet ile ovun. Plastik poşetin etkisi inanılmazdır hem çizmeden hem de ovalamaya gerek kalmadan kısa bir şekilde çaydanlığın dışı temizlenecektir.

İşlem sonrası bol su ile elinizle ovalayarak durmayın.

Diğer metal eşyalar içinde kullanılabilir bir yöntemdir.

Çaydanlığın içi nasıl parlatılır?

Çaydanlığın dışı kadar içini parlatmak da ayrı bir mevzu. Özellikle çeşme suyu kullanıldığında kısa sürede kireç olan çaydanlık için, temizlik yöntemleri var.

Kimyasal kullanarak çaydanlığın içini beyazlatmak ne kadar kolay olsa da; işlem esnasında çıkan koku ve kimyasalın kullanıldığı alan oldukça risklidir.

Çaydanlığın içini beyazlatmak için çaydanlığı su ile doldurup içine bir tatlı kaşığı ya da kirecin yoğunluğuna göre bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyip kaynatın.

Limon tuzu doğal kireç sökücü olduğu için kısa sürede kireçlerden kurtulmuş olacaksınız.

Metal-çelik eşyalar nasıl parlatılır?

Çelik tencereler metal eşyalar içinde aynı krem ve poşet ovalama yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemle hem bastırmanıza gerek kalmaz hem de güç sarf etmeden en kolay şekilde lekeleri çıkartabilirsiniz.